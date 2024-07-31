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竹筍受災嚴重 雲林古坑筍宴「珍貴」登場限量一百桌

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣古坑鄉是國內主要竹筍產地之一，公所每年舉辦竹筍節行銷在地農產，今年與大埔社區、劍湖山渡假大飯店攜手「辦桌」，將在8月10、11日在劍湖山渡假大飯店推出限量「饗筍宴」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉是國內主要竹筍產地之一，公所每年舉辦竹筍節行銷在地農產，今年與大埔社區、劍湖山渡假大飯店攜手「辦桌」，將在8月10、11日在劍湖山渡假大飯店推出限量「饗筍宴」。記者陳雅玲／攝影

雲林縣古坑鄉是國內主要竹筍產地之一，公所每年舉辦竹筍節行銷在地農產，今年與大埔社區、劍湖山渡假大飯店攜手「辦桌」，將在8月10、11日在劍湖山渡假大飯店推出限量「饗筍宴」，鄉長林慧如說，今年鄉內竹筍受颱風影響，幾乎全軍覆沒，所以今年的筍宴特別「珍貴」。

古坑鄉竹筍種植面積近3千公頃，其中麻竹筍種植面積2千多公頃，為全台最多，近日近入產期，卻因颱風受災，損失慘重，林慧如說，幾乎全軍覆沒，碩果僅存的竹筍非常珍貴。古坑鄉麻竹筍產地收購上價每公斤從颱風前平均40元漲到65元，烏殼綠颱風前50元漲至75元。

林慧如說，今年鄉公所、大埔社區與劍湖山渡假大飯店首度攜手辦桌，8月10、11日在劍湖山渡假大飯店推出限量「饗筍宴」，單日限量50桌，每桌10道菜一桌6千元，即日起至8月5日開放訂購。林慧如說，竹筍是很好的食材，希望推廣鄉內餐飲店家將竹筍入菜。

劍湖山渡假大飯店總經理曾慶欑表示，「饗筍宴」大量使用古坑竹筍入菜，菜色包含鮮饗在地大埔竹筍三寶、珍稀筍麵線、經典筍干東坡肉、醬筍鱸魚等美味筍料理，配上當季古坑鳳梨冰磚與特製咖啡凍冰品甜點。

其中「筍麵料理」是取竹筍當中最嫩最珍稀部位「筍茸」製成，口感特殊香脆好吃，為古坑獨享的在地特定美食，訂桌另提供古坑世界冠軍嵩岳咖啡及大埔社區「嚕呷嚕涮嘴」的配飯配粥必搭小菜阿嬤私房醬筍1罐。洽古坑鄉公所或致電05-5826320#152林小姐。

雲林縣古坑鄉是國內主要竹筍產地之一，公所每年舉辦竹筍節行銷在地農產，今年與大埔社區、劍湖山渡假大飯店攜手「辦桌」，將在8月10、11日在劍湖山渡假大飯店推出限量「饗筍宴」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉是國內主要竹筍產地之一，公所每年舉辦竹筍節行銷在地農產，今年與大埔社區、劍湖山渡假大飯店攜手「辦桌」，將在8月10、11日在劍湖山渡假大飯店推出限量「饗筍宴」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉是國內主要竹筍產地之一，公所每年舉辦竹筍節行銷在地農產，今年與大埔社區、劍湖山渡假大飯店攜手「辦桌」，將在8月10、11日在劍湖山渡假大飯店推出限量「饗筍宴」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉是國內主要竹筍產地之一，公所每年舉辦竹筍節行銷在地農產，今年與大埔社區、劍湖山渡假大飯店攜手「辦桌」，將在8月10、11日在劍湖山渡假大飯店推出限量「饗筍宴」。記者陳雅玲／攝影

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