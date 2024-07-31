台南知名杏仁豆腐冰店食安遭質疑 衛生局查出3缺失限期改善

夏天是民眾吃冰消暑的旺季，台南南區卻有一間知名傳統杏仁豆腐冰店，近期遭民眾投訴，指稱該店廚房環境髒亂，店內似乎不時可見蟑螂、老鼠亂竄，民眾就怕有食安疑慮，趕緊向衛生局反映，南市衛生局今稽查後，發現業者3項環境清潔問題，已責令限期改正，並要求業者加強原料管理。

衛生局表示，近期接獲民眾通知後，立即派員前往稽查，發現該冰店現場作業環境牆面與抽風機未保持清潔，且未能出具食品從業人員健康檢查，已要求限期改正、加強原料管理，避免交叉汙染，倘若複查不合格，依法可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

據了解，該冰店廚房牆面有許多泛黃、發黑之處，料理台錫箔紙部分剝落，抽風機也有殘留汙漬，恐讓消費者看到就沒有食慾。衛生局強調，餐飲業者應落實自主管理，加強內部稽核機制自行監督改善缺失，才能確保所供應食品的衛生安全。