快訊

獨／80年魯肉飯掰掰！圓環老字號名店「龍凰號」熄燈

未來1周如果颱風生成難侵台 粉專曝原因：蠻少見的現象

奧運羽球／「像看自己倒影」依瑟儂談與戴資穎最後一次對決

台南知名杏仁豆腐冰店食安遭質疑 衛生局查出3缺失限期改善

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南南區卻有一間知名傳統杏仁豆腐冰店，近期遭民眾投訴食安疑慮，衛生局稽查後發現業者現場作業環境牆面與抽風機未保持清潔，且未能出具食品從業人員健康檢查，已要求限期改正、加強原料管理。圖／南市衛生局提供
台南南區卻有一間知名傳統杏仁豆腐冰店，近期遭民眾投訴食安疑慮，衛生局稽查後發現業者現場作業環境牆面與抽風機未保持清潔，且未能出具食品從業人員健康檢查，已要求限期改正、加強原料管理。圖／南市衛生局提供

夏天是民眾吃冰消暑的旺季，台南南區卻有一間知名傳統杏仁豆腐冰店，近期遭民眾投訴，指稱該店廚房環境髒亂，店內似乎不時可見蟑螂、老鼠亂竄，民眾就怕有食安疑慮，趕緊向衛生局反映，南市衛生局今稽查後，發現業者3項環境清潔問題，已責令限期改正，並要求業者加強原料管理。

衛生局表示，近期接獲民眾通知後，立即派員前往稽查，發現該冰店現場作業環境牆面與抽風機未保持清潔，且未能出具食品從業人員健康檢查，已要求限期改正、加強原料管理，避免交叉汙染，倘若複查不合格，依法可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

據了解，該冰店廚房牆面有許多泛黃、發黑之處，料理台錫箔紙部分剝落，抽風機也有殘留汙漬，恐讓消費者看到就沒有食慾。衛生局強調，餐飲業者應落實自主管理，加強內部稽核機制自行監督改善缺失，才能確保所供應食品的衛生安全。

衛生局也提醒，依據食安法第8條第1項規定，食品業者之從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品之良好衛生規範準則。

台南南區卻有一間知名傳統杏仁豆腐冰店，近期遭民眾投訴食安疑慮，衛生局稽查後發現業者現場作業環境牆面與抽風機未保持清潔，且未能出具食品從業人員健康檢查，已要求限期改正、加強原料管理。圖／南市衛生局提供
台南南區卻有一間知名傳統杏仁豆腐冰店，近期遭民眾投訴食安疑慮，衛生局稽查後發現業者現場作業環境牆面與抽風機未保持清潔，且未能出具食品從業人員健康檢查，已要求限期改正、加強原料管理。圖／南市衛生局提供
台南南區卻有一間知名傳統杏仁豆腐冰店，近期遭民眾投訴食安疑慮，衛生局稽查後發現業者現場作業環境牆面與抽風機未保持清潔，且未能出具食品從業人員健康檢查，已要求限期改正、加強原料管理。圖／南市衛生局提供
台南南區卻有一間知名傳統杏仁豆腐冰店，近期遭民眾投訴食安疑慮，衛生局稽查後發現業者現場作業環境牆面與抽風機未保持清潔，且未能出具食品從業人員健康檢查，已要求限期改正、加強原料管理。圖／南市衛生局提供

廚房 衛生局 食安

延伸閱讀

綠委指柯文哲顧問違法開課 黃國昌：私人糾紛

內湖涼麵店疑爆食物中毒4人就醫 北市衛局稽查抓缺失

明年起 職災保險平均費率擬調升至0.21%

台中清水一家7口食物中毒案 食安處：將查大雅傳統早餐店

相關新聞

台南知名杏仁豆腐冰店食安遭質疑 衛生局查出3缺失限期改善

夏天是民眾吃冰消暑的旺季，台南南區卻有一間知名傳統杏仁豆腐冰店，近期遭民眾投訴，指稱該店廚房環境髒亂，店內似乎不時可見蟑...

百年來首次洗澎澎 學甲慈濟宮6件國寶交趾陶風華再現

台南學甲慈濟宮收藏的3組6件交趾陶「加官、晉祿」、「合境、平安」及「胖羅漢、瘦羅漢」，2015年經文化部公告指定為「國寶...

嘉義縣政府大舉徵才587名臨時人員 協助颱風災後重建

凱米颱風造成嚴重災情，嘉義縣許多地區淹水及路樹倒塌，積水退去後滿地泥濘，還有大量樹枝需要清運，嘉義縣政府今起大舉徵才，募...

別讓權益睡著！南市未辦理繼承逾11萬筆土地總值362億

台南市逾期未辦繼承列冊管理的土地累計超過11萬筆，總值逾362億，其中不乏1坪數十萬、甚至上看百萬土地，地政局表示，今年...

南市佳里道路爆天坑塌陷3米深 今凌晨緊急回填

疑不堪連日來凱米颱風肆虐沖刷，台南市佳里區昨下午驚傳出道路掏空塌陷3米深嚇壞路人，台南市政府今凌晨2點緊急完成回填，也在...

阿里山「桃花源」豐山風景區推手許銘月病逝 陪伴秀麗景色長眠

嘉義縣阿里山「桃花源」豐山村風景區，位處阿里山最深處，是唯一一處只有漢人部落，阿里山鄉前鄉民代表會主席許銘月是觀景民宿主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。