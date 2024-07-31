嘉義縣政府大舉徵才587名臨時人員 協助颱風災後重建

凱米颱風造成嚴重災情，嘉義縣許多地區淹水及路樹倒塌，積水退去後滿地泥濘，還有大量樹枝需要清運，嘉義縣政府今起大舉徵才，募集587名臨時人員，投入災後復原工作，設籍或居住在受災區民眾都可申請，工作為期1個月，時薪183元。

勞青處長陳奕翰說，天災過後重建工作繁重，各地公所人力不足，縣府向勞動部申請587名臨時人員，工作內容包括協助災後重建、環境清潔，工作期間原則為1個月，每人最高工作時數150小時，時薪183元，最高可領27470元。

勞青處表示，設籍、居住或工作於災區，具有工作能力及工作意願，且目前沒有工作的失業鄉親，如有意投入災後重建工作，需檢附國民身分證、無工作切結書及設籍、居住或工作於災區證明，在上班時間前往嘉義縣各就業中心或就業服務台辦理求職登記及臨時工申請。

勞青處表示，更多資訊及申請辦法可至勞青處官網 https://ly.cyhg.gov.tw/Default.aspx查詢；如有任何疑問可洽嘉義就業中心05-2240656#211、朴子就業中心05-3621632#205、嘉義縣政府勞青處05-3620123#8844諮詢。