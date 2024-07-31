快訊

獨／80年魯肉飯掰掰！圓環老字號名店「龍凰號」熄燈

未來1周如果颱風生成難侵台 粉專曝原因：蠻少見的現象

奧運羽球／「像看自己倒影」依瑟儂談與戴資穎最後一次對決

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義縣政府大舉徵才587名臨時人員 協助颱風災後重建

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣政府今起大舉徵才，募集587名臨時人員，協助颱風災後重建。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府今起大舉徵才，募集587名臨時人員，協助颱風災後重建。圖／嘉義縣政府提供

凱米颱風造成嚴重災情，嘉義縣許多地區淹水及路樹倒塌，積水退去後滿地泥濘，還有大量樹枝需要清運，嘉義縣政府今起大舉徵才，募集587名臨時人員，投入災後復原工作，設籍或居住在受災區民眾都可申請，工作為期1個月，時薪183元。

勞青處長陳奕翰說，天災過後重建工作繁重，各地公所人力不足，縣府向勞動部申請587名臨時人員，工作內容包括協助災後重建、環境清潔，工作期間原則為1個月，每人最高工作時數150小時，時薪183元，最高可領27470元。

勞青處表示，設籍、居住或工作於災區，具有工作能力及工作意願，且目前沒有工作的失業鄉親，如有意投入災後重建工作，需檢附國民身分證、無工作切結書及設籍、居住或工作於災區證明，在上班時間前往嘉義縣各就業中心或就業服務台辦理求職登記及臨時工申請。

勞青處表示，更多資訊及申請辦法可至勞青處官網 https://ly.cyhg.gov.tw/Default.aspx查詢；如有任何疑問可洽嘉義就業中心05-2240656#211、朴子就業中心05-3621632#205、嘉義縣政府勞青處05-3620123#8844諮詢。

嘉義 災後

延伸閱讀

林岱樺籲中央提供30萬無息貸款 協助凱米受災民眾

花蓮震後又遇颱風 勞動部穩僱訓獎計畫延長至11月底

凱米颱風重創南部 郭國文喊話政院興建水利設施

連續颱風夜闖機車回收場行竊 南警冒風雨逮小偷

相關新聞

台南知名杏仁豆腐冰店食安遭質疑 衛生局查出3缺失限期改善

夏天是民眾吃冰消暑的旺季，台南南區卻有一間知名傳統杏仁豆腐冰店，近期遭民眾投訴，指稱該店廚房環境髒亂，店內似乎不時可見蟑...

百年來首次洗澎澎 學甲慈濟宮6件國寶交趾陶風華再現

台南學甲慈濟宮收藏的3組6件交趾陶「加官、晉祿」、「合境、平安」及「胖羅漢、瘦羅漢」，2015年經文化部公告指定為「國寶...

嘉義縣政府大舉徵才587名臨時人員 協助颱風災後重建

凱米颱風造成嚴重災情，嘉義縣許多地區淹水及路樹倒塌，積水退去後滿地泥濘，還有大量樹枝需要清運，嘉義縣政府今起大舉徵才，募...

別讓權益睡著！南市未辦理繼承逾11萬筆土地總值362億

台南市逾期未辦繼承列冊管理的土地累計超過11萬筆，總值逾362億，其中不乏1坪數十萬、甚至上看百萬土地，地政局表示，今年...

南市佳里道路爆天坑塌陷3米深 今凌晨緊急回填

疑不堪連日來凱米颱風肆虐沖刷，台南市佳里區昨下午驚傳出道路掏空塌陷3米深嚇壞路人，台南市政府今凌晨2點緊急完成回填，也在...

阿里山「桃花源」豐山風景區推手許銘月病逝 陪伴秀麗景色長眠

嘉義縣阿里山「桃花源」豐山村風景區，位處阿里山最深處，是唯一一處只有漢人部落，阿里山鄉前鄉民代表會主席許銘月是觀景民宿主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。