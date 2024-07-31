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別讓權益睡著！南市未辦理繼承逾11萬筆土地總值362億

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市逾期未辦繼承列冊管理的土地累計超過11萬筆，總值逾362億。示意圖。聯合報系資料照
台南市逾期未辦繼承列冊管理的土地累計超過11萬筆，總值逾362億。示意圖。聯合報系資料照

台南市逾期未辦繼承列冊管理的土地累計超過11萬筆，總值逾362億，其中不乏1坪數十萬、甚至上看百萬土地，地政局表示，今年上半年已通知4934件，共2萬1017筆土地、2304筆建物，已辦理繼承登記3085件，但仍有37%沒辦理，提醒繼承人趕快辦理，維護財產權益，以及免因逾期申辦遭罰鍰。

地政局長陳淑美表示，自不動產所有權人死亡之日起6個月內應辦理繼承登記，未辦理繼承登記將無法處分不動產，另辦理繼承登記逾期，將面臨最高20倍的登記費罰鍰，若列冊管理期滿移送國產署公開標售後，經5次標售未標脫者產權將登記為國有，繼承人僅得按第5次標售底價申請應得款項；若逾10年無繼承人申領該價款，歸屬國庫。

麻豆地政事務所統計，該所上半年經主動通知而辦完繼承共298件、1448筆土地、71筆建物，辦理繼承率逾50%；今年未辦繼承新增列冊管理案數共126案，包含344筆土地、8筆建物。

依照土地法第73條之1規定，被繼承人死亡後逾1年仍未辦繼承登記，地政事務所於每年4月公告，公告3個月後仍未辦理，會註記列冊管理15年，列管期滿後移至國有財產署辦理公開標售。凡未辦繼承不動產但在列冊管理期間、於國有財產署標脫前或經5次標售未標脫而登記為國有前，都可提出申請辦理繼承登記。

建物 繼承人 財產

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