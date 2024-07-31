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南市佳里道路爆天坑塌陷3米深 今凌晨緊急回填

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南佳里道路昨驚傳「天坑」嚇壞路人，市議員陳昆和（蹲下者）檢視受損情形。圖／陳昆和服務處提供
台南佳里道路昨驚傳「天坑」嚇壞路人，市議員陳昆和（蹲下者）檢視受損情形。圖／陳昆和服務處提供

疑不堪連日來凱米颱風肆虐沖刷，台南市佳里區昨下午驚傳出道路掏空塌陷3米深嚇壞路人，台南市政府今凌晨2點緊急完成回填，也在四周圍籬，也請用路人暫時改道，後續持續監控中。

佳里區南24線東勢橋附近往將軍方向，昨下午4點多傳出路面不明原因突然塌陷，市議員方一峰、陳昆和等人獲報都趕往現場關心，也在臉書披露籲請用路人注意，市府工務局隨即也趕往現場緊急處置。

這處塌陷「天坑」長、寬約5.2和4.6公尺，深約3米，懷疑是旁邊排水因不堪連日來凱米颱風持續沖刷而隔空路面，確認掏空位置無管線後，由區公所緊急調派機具並在今凌晨2點左右完成路基回填。

工務局今上午會同專業技師初步判斷橋梁主體結構尚屬穩固，後續並將進行河川斷面檢測，以確保橋梁周邊安全無虞。

另為兼顧民眾通行便利及用路安全，區公所將等路基回填材料穩固後，將進行路面瀝青回補，並管制採單線雙向通車及限制大型車輛通行，道路搶修管制期間，請車輛先行改道或依現場指揮通行，以維護用路人行車安全。

台南佳里道路昨驚傳「天坑」，市府工務局漏夜搶修回填。圖／台南市政府工務局提供
台南佳里道路昨驚傳「天坑」，市府工務局漏夜搶修回填。圖／台南市政府工務局提供
台南佳里道路昨驚傳「天坑」，嚇壞路人，市議員方一峰（中）趕往了解通報給市府。圖 ／方一峰服務處提供
台南佳里道路昨驚傳「天坑」，嚇壞路人，市議員方一峰（中）趕往了解通報給市府。圖 ／方一峰服務處提供
南市佳里道路爆天坑塌陷3米深今凌晨緊急回填，也請用路人暫時改道。圖／台南市政府工務局提供
南市佳里道路爆天坑塌陷3米深今凌晨緊急回填，也請用路人暫時改道。圖／台南市政府工務局提供

凱米颱風 橋梁

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