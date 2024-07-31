阿里山「桃花源」豐山風景區推手許銘月病逝 陪伴秀麗景色長眠

嘉義縣阿里山「桃花源」豐山村風景區，位處阿里山最深處，是唯一一處只有漢人部落，阿里山鄉前鄉民代表會主席許銘月是觀景民宿主人，強颱凱米來襲25日晚間病逝在他所愛的豐山，享壽68歲，停靈嘉義市立殯儀館，定8月3日上午9點在殯儀館市舉行告別禮拜。

許銘月與妻子生育1對子女，兒子接棒經營民宿，女兒從事旅遊業，許銘月拚觀光行銷豐山風景區，操勞過度中風多年，最近住醫院20多天，許銘月妻子說，丈夫颱風來襲前出院回豐山病逝，颱風天家人難過不捨，8月3日舉行告別禮拜，讓丈夫與愛護他的親朋好友最後告別。

阿里山鄉豐山風景區海拔高度約750公尺，是唯一平地村，雲霧、瀑布、吊橋多，有天然花崗水上青鐘乳石洞，全台最大天然山洞千人洞，還有全台最高的蛟龍瀑布，瀑布共4層，高度落差千餘公尺，流下山崖時氣勢磅礡、雷霆萬鈞，有如蛟龍翻騰，是豐山風景區中最為著名的景點。

許銘月經營民宿，在阿里山鄉改鄉名前的吳鳳鄉擔任鄉民代表，當時與平地代表反對改鄉名，集體退席抗議，許銘月待人熱情親切，積極行銷豐山風景區，帶動在地觀光發展，增加村民收入，不畏艱困交通環境，爭取建設改善交通及村民生活。

許銘月的郭姓好友說，銘月對豐山有沉重宿命，他一直希望改變林班地現況，期盼家鄉被限縮林班地早日解編，當上代表會主席努力不懈，但奮鬥許久，依舊難逃窠臼束縛。於是他轉向推介豐山秀麗景色，朝觀光發展。豐山在他力薦下名揚四海。