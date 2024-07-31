聽新聞
test
0:00 / 0:00

南美2館升格國美館 民代喜中帶憂

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南市美術館2館確定將升格為台南國家美術館，場域由南市府無償移撥予文化部，目前先成立籌備處，預計明年3月正式掛牌。圖／南美館提供
台南市美術館2館確定將升格為台南國家美術館，場域由南市府無償移撥予文化部，目前先成立籌備處，預計明年3月正式掛牌。圖／南美館提供

台南市立美術館2館確定升格為台南國家美術館，預計明年3月掛牌，國民黨議員李中岑質疑不該無償撥給中央，民進黨議員蔡筱薇昨反批，李也曾連署提案要求升格；對此，李中岑回應，是鑑於像蘭花科技園區回歸中央管理讓地方大失所望，怕南美館也成蚊子館。南市府表示，會關切場館能否持續茁壯。

副市長兼南美館董事長趙卿惠說，南美館2館無償撥用給中央機關，僅是管理人的移用，不涉及土地產權，「場域」仍是市府財產，且南美館是台灣第1座行政法人美術館，將美術、藝術及文化推廣至全國，甚至與世界連結，如今將升格國家級，對台南來說有極大意義。

文化局前天證實南美館2館要升格，成台南第4座國家級博物館，市議會國民黨團副書記長李中岑認為市府當初投入很多預算、現卻要無償移撥中央，沒有道理。

議員蔡筱薇昨指出，升格議題2022年就討論過，李中岑忘記自己曾在提案資料上簽名贊同，且過去南市府舊廳舍移撥給國立台灣文學館使用，讓台南成為台灣文學重鎮，就長遠發展考量的方向來看，若南美館可升格，不只有效舒緩市府財政負擔，更能依靠中央資源挹注，替台南創造更大藝文量能。

李中岑回應，自己支持南美館2館升格，但鑑於蘭花科技園區、國際蘭展等回歸中央管理後，卻讓地方大失所望，因此，若南美館升格後沒有與地方積極溝通、連結，就怕會成蚊子館，才是地方擔憂的問題。

文化局表示，南美館升格為台南國家美術館，將奠定台南為台灣美術發展的重要城市，中央也會挹注更多經費，地方則會關切場館能否持續茁壯，也期待未來為在地注入源源不絕的藝文能量與發展新願景。

台南 美術館 蚊子館

延伸閱讀

南美館2館升格台南國家美術館 議員：別變成蚊子館

台南藍綠黨團抨擊災害補助金比較少 南市府今宣布加碼

樹倒災情慘重 南市議員擬修法規範樹種及樹穴工法

2026選台中市長？柯文哲親回應點名台南、高雄 綠議員：一語驚醒「這人」

相關新聞

南美2館升格國美館 民代喜中帶憂

台南市立美術館2館確定升格為台南國家美術館，預計明年3月掛牌，國民黨議員李中岑質疑不該無償撥給中央，民進黨議員蔡筱薇昨反...

災後遲未復電 台西文蛤告危

凱米颱風離台後，雲林台西鄉靠近蚊港村的新興養殖區直到昨天仍未復電，200多公頃魚塭面臨無法啟動馬達抽海水補充，水質過淡文...

宮廟機器人？是嘉義代天宮環保金爐！

嘉義代天宮為響應嘉義市府低碳永續環保政策，於29日舉行環保金爐落成啟用典禮。 嘉義市長黃敏惠表示，環保金爐除打造無煙害、無灰燼的良好燒香祈福環境，為環境保護盡一份心力，也在傳統信仰與環境保護之間取得

日本仙台市台灣文化祭 台南普濟殿祈福燈籠飄揚

在台南國際友誼市日本仙台市舉辦的「台灣文化祭」登場，以宗教燈會聞名的台南普濟殿首次參加，高掛400盞獲獎燈籠，象徵台日友...

80年陪伴告終 嘉市立美術館鳳凰木不敵凱米強颱傾倒留下美好回憶

佇立嘉義市中山路上、市立美術館入口美麗的鳳凰木，專家估算至少有80至100歲，年紀高於一般鳳凰木壽命，感染褐根病，館方委...

影／八掌溪岸台南水患空前 災民指責崩塌堤岸偷工減料「是人禍」

凱米颱風帶來豪大雨造成八掌溪堤防破損溢流，後壁、鹽水區泡在水裡，立委、議員都要求八掌溪疏濬、堤岸盡快改善，重災區後壁區竹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。