南美2館升格國美館 民代喜中帶憂

台南市立美術館2館確定升格為台南國家美術館，預計明年3月掛牌，國民黨議員李中岑質疑不該無償撥給中央，民進黨議員蔡筱薇昨反批，李也曾連署提案要求升格；對此，李中岑回應，是鑑於像蘭花科技園區回歸中央管理讓地方大失所望，怕南美館也成蚊子館。南市府表示，會關切場館能否持續茁壯。

副市長兼南美館董事長趙卿惠說，南美館2館無償撥用給中央機關，僅是管理人的移用，不涉及土地產權，「場域」仍是市府財產，且南美館是台灣第1座行政法人美術館，將美術、藝術及文化推廣至全國，甚至與世界連結，如今將升格國家級，對台南來說有極大意義。

文化局前天證實南美館2館要升格，成台南第4座國家級博物館，市議會國民黨團副書記長李中岑認為市府當初投入很多預算、現卻要無償移撥中央，沒有道理。

議員蔡筱薇昨指出，升格議題2022年就討論過，李中岑忘記自己曾在提案資料上簽名贊同，且過去南市府舊廳舍移撥給國立台灣文學館使用，讓台南成為台灣文學重鎮，就長遠發展考量的方向來看，若南美館可升格，不只有效舒緩市府財政負擔，更能依靠中央資源挹注，替台南創造更大藝文量能。

李中岑回應，自己支持南美館2館升格，但鑑於蘭花科技園區、國際蘭展等回歸中央管理後，卻讓地方大失所望，因此，若南美館升格後沒有與地方積極溝通、連結，就怕會成蚊子館，才是地方擔憂的問題。

文化局表示，南美館升格為台南國家美術館，將奠定台南為台灣美術發展的重要城市，中央也會挹注更多經費，地方則會關切場館能否持續茁壯，也期待未來為在地注入源源不絕的藝文能量與發展新願景。