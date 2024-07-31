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災後遲未復電 台西文蛤告危

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
凱米颱風過後，雲林台西鄉養殖區滿目瘡痍，業者趕緊搶修被風雨沖毀的魚塭堤岸，並盼縣府延後災害申報期限以保障權益。記者蔡維斌／攝影
凱米颱風過後，雲林台西鄉養殖區滿目瘡痍，業者趕緊搶修被風雨沖毀的魚塭堤岸，並盼縣府延後災害申報期限以保障權益。記者蔡維斌／攝影

凱米颱風離台後，雲林台西鄉靠近蚊港村的新興養殖區直到昨天仍未復電，200多公頃魚塭面臨無法啟動馬達抽海水補充，水質過淡文蛤面臨死亡，業者急得跳腳說知道台電很辛苦，但文蛤是他們財產，家中用電可慢點來、養殖用電斷不得；台電漏夜搶修中。

有養殖業者也喊話，文蛤死亡災情可能過幾天才會浮現，也希望縣府能讓養殖業延後申報。農業處說，請受損害農漁民趕緊向各公所申請，會持續關注文蛤是否有延遲性災害，一旦接獲災情將報請農業部後續處理。

台電雲林區營業處指出，經查台西蚊港的供電主幹線早已復原，新興東養殖區屬支線，仍有變壓器或線路燒損，排定時程連日搶修。

本身也是養殖業者的台西鄉代陳文求說，養文蛤水質鹹度須維持在2至3度，因暴雨急降，使池水鹹度被沖淡，必須加速抽取海水補充，否則一旦鹹度低於1以下，很快會造成文蛤死亡，但停電馬達動不了，無法更換新鮮海水，大家才會著急。

業者林景宗等人指出，颱風離境到昨已第4天，停電區域魚塭水質變濁，然而多數家戶或養殖區都陸續復電、同一區卻有的復電有的停電，又無法聯繫上台電，透過鄉代請求能否加速復電。

停電 台電 文蛤

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