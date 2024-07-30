南市南門公園7株南洋杉移除惹議 市府：確有安全疑慮

台南市政府在颱風凱米來襲前移除南門公園內7株染病導致安全疑慮的小葉南洋杉，引起護樹人士質疑，工務局今天說明，移除的7株皆經專業團隊檢測判定染病嚴重，有倒伏之虞。

台南市政府工務局新聞稿指出，工務局委託專業團隊進行南門公園內樹木健檢，經評估有27株有安全疑慮，移除的7株南洋杉經由專家透過年輪檢測，判定樹齡約40年，並未如外界聲稱近100年，且檢測確實染病嚴重，經判定恐無法抵擋強風豪雨侵襲，有倒伏之虞，於是在颱風來襲前進行移除。

台南市工務局指出，7株南洋杉外觀樹冠幅有異常縮減情形，健康活力判為嚴重衰退程度，並從樹幹觀察確認有不同時間流出的樹脂殘留，經應力波檢測及電子阻抗圖譜儀檢測，樹幹心材強度明顯下降。

工務局進一步說明，執行樹木移除作業過程，採樣檢測發現樹幹剖面受到細菌性水木腸桿菌屬細菌水浸潤，持續擴大恐致木材腐朽而失去支撐力，因受感染木材組織位於樹幹中心，感染後不易防治，尤其白蟻侵蝕後更有隨時倒伏危機，應予以移除，確保民眾及古蹟安全。

工務局強調，珍貴老樹是市府長期重視無形資產，除配合季節適當修剪維護及檢視健康狀況、病蟲害加強防護，且每年舉辦樹木修剪教育訓練，同時持續針對有安全疑慮樹木進行樹冠修剪或改植其他適合樹種。