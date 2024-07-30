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最美麗角落嘉市美術館鳳凰木傾倒 研議原地補植

中央社／ 嘉義市30日電

嘉義市立美術館入口鳳凰木，夏季火紅鳳凰花吸引遊客拍照打卡，成為最美麗角落。25日仍不敵凱米颱風肆虐傾倒，告別從公賣局到美術館逾80年歷史。市府研議原地補植。

嘉義市政府今天發布新聞稿，市立美術館入口美麗的鳳凰木，根據專家預估至少有80至100年歷史，遠高於一般鳳凰木的壽命。從過去菸酒公賣局嘉義分局的年代，並見證市立美術館落成營運。

市府指出，這棵鳳凰木每到夏季，火紅鳳凰花吸引遊客紛紛拍照打卡，成為嘉義市季節限定最美麗的角落，猶如美術館「迎賓志工」，不料，鳳凰木25日傍晚不敵凱米颱風強風暴雨肆虐，應聲傾倒。

嘉義市立美術館長陳佳琦表示，鳳凰木傾倒後，當下拉起警戒線，提醒用路人行車安全，26日將鳳凰木主要枝幹移出美術館園區並加以妥善保存，並研議後續如何原地補植。

市府表示，市立美術館於103年規劃設計時，市長黃敏惠即拍板定案，讓這棵鳳凰木原地保存，並在周圍加入新造景，讓逾80年的鳳凰木帶領著新樹，實現嘉美館低碳綠能新景觀。

凱米颱風 嘉義 美術館

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