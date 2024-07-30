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嘉義男颱風天丟失8錢重金戒指 警方協助尋獲

中央社／ 嘉義縣30日電

嘉縣大林鎮江姓男子25日颱天騎車外出弄丟8錢重黃金戒指，男子姐姐向警方求助，27日警方在馬路上找到被壓扁金戒指，上頭紋路像輪胎痕，失主看了嚇一跳，但仍破涕為笑。

嘉義縣警察局民雄分局今天發布新聞稿表示，大林分駐所27日下午接獲1名女士報案稱弟弟遺失重達8錢金戒指，市值達新台幣8萬元，請求警方協助調閱監視器找尋。

報案人指弟弟25日颱風天上午騎乘機車行經大林鎮水源路與水源路73巷路口，發現手上金戒指遺失，將機車停放路旁不斷來回找尋卻遍尋不着。

且因黃金價格攀升，該金戒指有8錢，加上長年配戴已有感情，弟弟不畏風雨，25、26日都前往找尋，還一度懷疑掉進水溝，連水溝都挖了還是未見金戒指。

警方說，江男的姐姐見弟弟終日鬱悶，才向警方求助，大林所警員張智源、陳韻文秉持著為民服務精神，依報案人所說的路線沿途找尋，終於在水源路上找回被壓扁金戒指，並通知失主領回。

江男對於警方積極協尋深表感謝，但見到戒指變形成金子片，上面的紋路像似輪胎痕，一度傻眼。

姐姐 金戒指 黃金

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