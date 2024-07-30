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80年陪伴告終 嘉市立美術館鳳凰木不敵凱米強颱傾倒留下美好回憶

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
80年陪伴告終， 嘉市立美術館鳳凰木不敵凱米強颱傾倒，留下美好回憶。圖／嘉市府提供
80年陪伴告終， 嘉市立美術館鳳凰木不敵凱米強颱傾倒，留下美好回憶。圖／嘉市府提供

佇立嘉義市中山路上、市立美術館入口美麗的鳳凰木，專家估算至少有80至100歲，年紀高於一般鳳凰木壽命，感染褐根病，館方委託樹醫師治療續命，仍不敵強颱凱米颱風狂風暴雨肆虐，25日下午5點20分傾倒，鳳凰木高大屹立身影留存珍藏市民心中。

這棵鳳凰木是美術館地景，從過去菸酒公賣局嘉義分局年代，見證美術館成立，陪伴市民長久歲月。也是站在美術館轉角、最美也最盡責的「迎賓志工」，每到夏季，火紅鳳凰花吸引民眾紛紛拍照打卡。

市長黃敏惠說，2014年美術館規畫設計，拍板定案讓鳳凰木原地保存，周圍加入新造景，讓老樹帶領新樹，實現嘉美館低碳綠能新景觀，與美術館長久同行、麗景共伴，無奈鳳凰木再美仍是棵高齡老樹，凱米颱風風勢降雨量驚人，讓綠意盎然的鳳凰木不敵風雨，告別守護超過一甲子的市民。

美術館長陳佳琦說，老樹傾倒，當晚風雨中快速拉起警戒線，提醒用路人安全，隔日將主要枝幹移出美術館園區妥善保存，研議後續處理，原地如何補植諮詢景觀專家討論中。

館方說，鳳凰木感染褐根病，館方委託樹醫師治療續命；林試所嘉義研究中心副研究員蔡景株說，治療感染褐根病樹木要有效，須從土壤根治，花費多，給藥殺菌續命雖能長出綠葉，但只能治標，樹根染病頭重腳輕，不敵強風吹襲傾倒。

佇立嘉義市中山路上、市立美術館入口美麗的鳳凰木，專家估算至少有80至100歲，感染褐根病，館方委託樹醫師治療續命，仍不敵強颱凱米颱風狂風暴雨肆虐，25日下午傾倒（右），鳳凰木高大屹立身影留存珍藏市民心中。圖／嘉市府提供
佇立嘉義市中山路上、市立美術館入口美麗的鳳凰木，專家估算至少有80至100歲，感染褐根病，館方委託樹醫師治療續命，仍不敵強颱凱米颱風狂風暴雨肆虐，25日下午傾倒（右），鳳凰木高大屹立身影留存珍藏市民心中。圖／嘉市府提供
80年陪伴告終， 嘉市立美術館鳳凰木不敵凱米強颱傾倒，留下美好回憶。圖／嘉市府提供
80年陪伴告終， 嘉市立美術館鳳凰木不敵凱米強颱傾倒，留下美好回憶。圖／嘉市府提供

凱米颱風 嘉義 美術館

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