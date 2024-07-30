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影／八掌溪岸台南水患空前 災民指責崩塌堤岸偷工減料「是人禍」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
八掌溪岸台南後壁水患空前，竹新里災民抗議崩塌堤岸偷工減料、受災農民怒罵在場官員民意代表。記者周宗禎／攝影
八掌溪岸台南後壁水患空前，竹新里災民抗議崩塌堤岸偷工減料、受災農民怒罵在場官員民意代表。記者周宗禎／攝影

凱米颱風帶來豪大雨造成八掌溪堤防破損溢流，後壁、鹽水區泡在水裡，立委、議員都要求八掌溪疏濬、堤岸盡快改善，重災區後壁區竹新里長王振銘與受災里民在太安宮廣場聚集抗議，質疑太安宮附近堤防崩塌30多公尺、崩裂處水泥塊竟然沒有鋼筋，工程有偷工減料，「這是人禍、應該國賠」。

立委陳亭妃、市議員趙昆原、沈嘉鳳到場關切破損堤岸、要求趕緊修補。水利局長邱忠川說，立即通知廠商協助將崩塌堤防石塊吊走，緊急用太空包填補缺口，該段屬農水署管轄，會與農水署研議如何補強。陳亭妃表示，到底是哪個單位做的工程、有沒有缺失、她會要求查清楚。

里長王振銘表示，這次嚴重受災戶的損失都在20萬元以上甚至有農機和耕作資材都泡水，損失上百萬。他和許多里民都覺得奇怪，為什麼這次水淹得空前嚴重，原本也都以為是八掌溪潰堤，今天才發現原來在太安宮附近的堤防崩塌，大片高出地面的水泥塊被洪水衝倒，斷裂處竟然沒有鋼筋，「就只是把水泥塊吊放在上面」、這不是偷工減料是什麼？非常離譜！

而在區長陳玉蕙與沈家鳳、邱忠川等人要說明時，有部分的里民不滿嚴重受災、「市政府在加碼也不夠善後」，又因日前傳出的「便當之亂」，數人當場怒嗆官員民代，場面火爆。陳玉蕙與沈家鳳、邱忠川異口同聲表示是誤會，當時市長黃偉哲並沒有指責災民或要求強制撤離災民。

而當時傳出竹新里收容中心有60民眾要求區公所發送1200份便當，台南市長黃偉哲「動怒」。竹新里里長王振銘說，當時水已經淹至兩公尺，1200份便當不只發放給收容所的民眾，還有受困在家中、無法外出的里民，不是沒有錢買，而是真的出不去，救災都來不及了，沒有要貪便當。他說，不久1200個便當送來，並不是市政府或任何官方提供，而是市議員趙昆原自掏腰包買單，但他沒有對外張揚。

王振銘也澄清，整個庄頭約1400人，超過一半的住家一樓都遭到大水淹沒，水深約2公尺，里民完全無法進出，希望送1200個便當也是為了發放給五個主要地區受困的里民。而當時住處無法居住移往收容所的約有60位民眾，許多事不良於息需要照顧的老人家、不可能就說要1200個便當。

八掌溪岸台南後壁水患空前，竹新里災民抗議崩塌堤岸偷工減料、農民怒罵在場官員民意代表。記者周宗禎／攝影
八掌溪岸台南後壁水患空前，竹新里災民抗議崩塌堤岸偷工減料、農民怒罵在場官員民意代表。記者周宗禎／攝影
八掌溪岸台南後壁水患空前，竹新里災民抗議崩塌堤岸偷工減料。市政府派來吊車把被洪水沖倒的堤岸水泥塊吊走，現場可見裂開處沒有鋼筋非常平整。記者周宗禎／攝影
八掌溪岸台南後壁水患空前，竹新里災民抗議崩塌堤岸偷工減料。市政府派來吊車把被洪水沖倒的堤岸水泥塊吊走，現場可見裂開處沒有鋼筋非常平整。記者周宗禎／攝影
八掌溪岸台南後壁水患空前，竹新里災民抗議崩塌堤岸偷工減料。市政府派來吊車把被洪水沖倒的堤岸水泥塊吊走，現場可見裂開處沒有鋼筋非常平整。記者周宗禎／攝影
八掌溪岸台南後壁水患空前，竹新里災民抗議崩塌堤岸偷工減料。市政府派來吊車把被洪水沖倒的堤岸水泥塊吊走，現場可見裂開處沒有鋼筋非常平整。記者周宗禎／攝影
八掌溪岸台南後壁水患空前，竹新里災民抗議崩塌堤岸偷工減料。市政府派來吊車把被洪水沖倒的堤岸水泥塊吊走，現場可見裂開處沒有鋼筋非常平整。記者周宗禎／攝影
八掌溪岸台南後壁水患空前，竹新里災民抗議崩塌堤岸偷工減料。市政府派來吊車把被洪水沖倒的堤岸水泥塊吊走，現場可見裂開處沒有鋼筋非常平整。記者周宗禎／攝影

便當 崩塌 議員

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