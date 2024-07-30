雲林林內鄉長劉姿言罷免案 198件不合格罷免案不成立

雲林縣林內鄉長劉姿言遭鄉民提案罷免，第2階段經過40天連署昨天期滿，提案人曾慶玄將連署書送至雲林縣選委會，經初步清點連署人名冊共1327件，未達原選區選舉人10%以上，選委會將依法宣告罷免案不成立。對此曾慶玄表示，感謝大家的勇氣，未能通過會再深刻檢討。 劉姿言則表示，她尊重所有聲音，有任何問題歡迎多溝通。

林內鄉長罷免提案人曾慶玄列舉不滿解雇約聘人員、課室公務人員大搬風、無視老人生命安全、好大喜功挑撥分化、競選政見未兌現，視村長如無物等理由，於上月間提出林內鄉長罷免案，是雲林地方自治史上第2例鄉長罷免案。

第1階段提議經審查符合規定，選委會上月19日由發起人領取連署人名冊格式，並依規定在領取後40天繳送連署人名冊。昨天下午期限屆滿提案人曾慶玄將連署書文件送至選委會。

經審查後，選委會表示，第19屆林內鄉長選舉選舉人總數為1萬4516人，依規定第2階段連署人數應為原選舉區選舉人總數10%以上，即連署人須達1452人，此次收受共1525份連署名冊，但經初步點算，發現烏麻村連署人名冊有198份無正本，不計入合格數，故清算合格總數為1327件，和法定連署人數不足125件，並未達標準，後續將依法逕為罷免不成立宣告。