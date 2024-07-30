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雲林林內鄉長劉姿言罷免案 198件不合格罷免案不成立

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣選委會對林內鄉長劉姿言罷免案的連署書進行審查，結果1525件連署書不合格達198件，未達選舉人總數10%1452人，致罷免案不成立。記者蔡維斌／攝影
雲林縣選委會對林內鄉長劉姿言罷免案的連署書進行審查，結果1525件連署書不合格達198件，未達選舉人總數10%1452人，致罷免案不成立。記者蔡維斌／攝影

雲林縣林內鄉長劉姿言遭鄉民提案罷免，第2階段經過40天連署昨天期滿，提案人曾慶玄將連署書送至雲林縣選委會，經初步清點連署人名冊共1327件，未達原選區選舉人10%以上，選委會將依法宣告罷免案不成立。對此曾慶玄表示，感謝大家的勇氣，未能通過會再深刻檢討。 劉姿言則表示，她尊重所有聲音，有任何問題歡迎多溝通。

林內鄉長罷免提案人曾慶玄列舉不滿解雇約聘人員、課室公務人員大搬風、無視老人生命安全、好大喜功挑撥分化、競選政見未兌現，視村長如無物等理由，於上月間提出林內鄉長罷免案，是雲林地方自治史上第2例鄉長罷免案。

第1階段提議經審查符合規定，選委會上月19日由發起人領取連署人名冊格式，並依規定在領取後40天繳送連署人名冊。昨天下午期限屆滿提案人曾慶玄將連署書文件送至選委會。

經審查後，選委會表示，第19屆林內鄉長選舉選舉人總數為1萬4516人，依規定第2階段連署人數應為原選舉區選舉人總數10%以上，即連署人須達1452人，此次收受共1525份連署名冊，但經初步點算，發現烏麻村連署人名冊有198份無正本，不計入合格數，故清算合格總數為1327件，和法定連署人數不足125件，並未達標準，後續將依法逕為罷免不成立宣告。

得知罷免不成立，提案人曾慶玄只低調表示，感謝大家的勇氣，會深刻檢討自己。劉姿言則表示，民主社會大家有表達自己意見的自由，她尊重所有聲音，如果施政有不足的地方她就改進，如果沒有她還是繼續努力，林內鄉是個大家庭，要和諧團結讓林內更好，這是她主要的心聲，未來有任何問題歡迎大家 一起坐下來溝通研究。

遭提案罷免的林內鄉長劉姿言得知罷免案不成立，低調表示尊重並強調多溝通。記者蔡維斌／攝影
遭提案罷免的林內鄉長劉姿言得知罷免案不成立，低調表示尊重並強調多溝通。記者蔡維斌／攝影

罷免 選委會

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