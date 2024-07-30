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來了！台南推最強女鬼散步導覽 揭開背後淒美故事

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
農曆7月即將來臨，南市府觀旅局也再次推出「台南最強女鬼散步導覽路線」，限量150位名額，今開放免費線上報名，邀請民眾一起體驗陳守娘場景及民間傳說的軼聞故事。圖／南市觀旅局提供
農曆7月即將來臨，南市府觀旅局也再次推出「台南最強女鬼散步導覽路線」，限量150位名額，今開放免費線上報名，邀請民眾一起體驗陳守娘場景及民間傳說的軼聞故事。圖／南市觀旅局提供

農曆7月俗稱鬼月，今年鬼門開預計在8月3日晚上11點，南市府觀旅局也再次推出「台南最強女鬼散步導覽路線」，安排在8月4、10、17、24及31日共5場次，每場次約2個多小時，限量150位名額，今開放免費線上報名，邀請民眾一起體驗陳守娘場景及民間傳說的軼聞故事。

觀旅局表示，台南最強女鬼散步導覽路線遊程，以府城三大奇案之一陳守娘為主題，將從辜婦媽廟出發，往前走訪東市場（台灣府署經歷廳）、府城隍廟、東獄殿、及相傳陳守娘鬥法的永華宮廣澤尊王、德化堂，最後到孔廟祠堂節孝祠陳守娘牌位安置處，共7個導覽景點

觀旅局長林國華也說，陳守娘大戰廣澤尊王，是台南人耳熟能詳的鬼故事，希望透過散步導覽讓遊客用不同文史角度，認識府城多元文化外，也揭開流傳在民間的鬼故事背後，隱藏著淒美動人的洋蔥故事。

台南最強女鬼散步導覽活動今起開放線上免費報名，觀旅局也準備府城隍廟的精美書籤及永華宮廣澤尊王加持過的平安符，作為參加禮，此外，今年適逢台南400，鄰近的南美館、台灣文學館都有台南400相關展覽活動，歡迎民眾參加陳守娘導覽走讀時，也可順道參訪古蹟景點、品嘗台南美食小吃。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

農曆7月即將來臨，南市府觀旅局也再次推出「台南最強女鬼散步導覽路線」，限量150位名額，今開放免費線上報名，邀請民眾一起體驗陳守娘場景及民間傳說的軼聞故事。圖／南市觀旅局提供
農曆7月即將來臨，南市府觀旅局也再次推出「台南最強女鬼散步導覽路線」，限量150位名額，今開放免費線上報名，邀請民眾一起體驗陳守娘場景及民間傳說的軼聞故事。圖／南市觀旅局提供

台南 城隍廟 景點

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