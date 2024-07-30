南美館2館升格台南國家美術館 議員：別變成蚊子館

地方積極爭取多年，台南市美術館2館確定將升格為台南國家美術館，預計明年3月正式掛牌；國民黨南市議員李中岑昨接受媒體採訪時，一度認為市府無償移撥中央沒有道理，看似反對升格，遭民進黨南市議員蔡筱薇發現，李中岑也曾連署提案要求升格，對此，李中岑今強調，沒有反對升格，只是呼籲地方與中央應高度連結，別讓南美館未來成為蚊子館。

台南國家美術館經文化部擇定，確定落腳台南市美術館2館現址，並由南市府無償移撥予文化部，目前先成立籌備處，可望明年3月正式掛牌，升格為國家級美術館，成為台南第4座國家級博物館，讓地方藝文界相當興奮，但也有民代擔憂中央接管後，南美館何去何從。

李中岑表示，自己也支持南美館2館升格，但有鑒於蘭花科技園區、國際蘭展等回歸中央管理後，卻讓地方大失所望，因此，對於未來南美館升格台南國家美術館，由中央接管，若沒有與地方積極溝通連結，就怕南美館會成為蚊子館，這才是地方擔憂的問題。

對此，南美館董事長、台南市副市長趙卿惠說明，南美館2館「場域」屬於市府文化局財產，以無償撥用方式給中央機關，僅是管理人的移用，不涉及土地產權，且爭取國家級美術館，並不減損南美館存在的意義，因此針對「無償撥用、財產送給中央」一說，相信沒有特別必然的關係。

她表示，南美館是台灣第1座行政法人美術館，這5年來更扮演地方美術館的重要角色，將美術、藝術及文化推廣至全國，甚至與世界連結，如今，南美館將升格國家級美術館，對台南來說，不管是在情感上或對城市歷史發展淵源，都有極大意義。

趙卿惠強調，台南現擁有2座不同規格、不同層次的美術館，可以讓文化藝術、美術透過各種層次呈現，未來也會努力爭取把博物館群、美術館群橫向聯繫結合，將藝術平台做大，讓台南以文化首都之姿，用藝術文化做為代表，相信台南市民都與有榮焉。

文化局則說，南美館升格為台南國家美術館，將奠定台南為台灣美術發展的重要城市，中央也會挹注更多的經費，提升美術館在國際上的能見度，地方則會關切場館能否持續茁壯，也期待未來台南國家美術館與南美館攜手同行，為地方注入源源不絕的藝文能量與發展新願景。