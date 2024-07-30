9成偏鄉課輔孩子3年沒看過電影 首次到嘉市觀影緊張興奮

「老師！這是我第一次來電影院看電影耶！」天主教中華聖母基金會在嘉市私立永嘉教育事務基金會贊助支持下，邀請服務的偏鄉兒童課輔班孩童及家長、與身心障礙朋友共130人，上午搭遊覽車從鹿草鄉與朴子市出發，抵達嘉市秀泰影城觀影「腦筋急轉彎2」，學童看電影開心，課輔班老師調查，這群孩子9成3年沒去過電影院，近4成從沒踏進電影院，第一次看電影既緊張又興奮。

「我的身體好像住著怒怒！」從沒上過電影院11歲「小安」，來自單親家庭，爸爸長年外地工作，由阿嬤照顧，「小安」遇到問題不知如何訴說，把自己武裝起來，用叫囂應對衝突。

中華聖母基金會執行長黎世宏說，暑假是多數孩子享受與家人快樂時光，基金會偏鄉課輔調查，高達9成孩子因照顧者忙家計，無法陪伴或負擔課後照顧壓力來班上。基金會10年前成立偏鄉課輔班，提供免費課後輔導、情緒關懷及晚飯，接住缺少陪伴孩子；服務中發現超過5成家庭有2種以上家庭問題類型，孩子同時面對經濟困乏、單親、隔代教養等複雜問題，產生情緒行為代表孩子求助訊號。

「孩子們總會試圖壓抑或忽略某種情緒時，反而會以更強烈問題行為出現。」黎世宏表示，孩子們生活中，總是會面臨各種情緒與信念拉扯，感謝永嘉教育事務基金會全額贊助活動，希望讓孩子們從電影了解「所有的情緒都是有用的」，透過認識、接納自己情緒，才能建立穩定自我信念價值系統。