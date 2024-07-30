南科特定區開發區塊F、G區段徵收完成 地主今起領取權狀

台南市政府委託新化地政事務所舉辦「台南市南科特定區開發區塊F、G區段徵收案」土地所有權登記完成。市府公告提醒原土地所有權人，接獲所有權狀領取通知書後詳閱並備妥相關文件，今天起可至新化地政事務所領取權狀。

新化地政事務所主任陳聖智表示，除部分因抵押權而暫緩登記者外，這梯次已完成登記共有515人，公文於7月29日以限時郵件寄出，土地所有權人今天起可至新化地政事務所領取權狀。

地政局表示，為加速發狀作業，已請新化地政事務今天起3天到8月1日，每日上午8點半至12點及下午1點半至5點於該所二樓會議室由專人辦理發狀作業，可隨到隨辦，歡迎多加利用。

地政局表示，未能到新化地政事務所領取權狀者，可就近至台南其他行政區、各縣市任一地政事務所填具「書狀換給」登記申請書等，並透過「代收、代寄」服務送件，所有權狀將以雙掛號郵寄到家。

所有權人本人領取權狀者，須攜帶身分證正本及印章。如委託他人代領或送件者，須檢附委託書、所有權人身分證影本、印鑑證明與印鑑章、代理人身分證正本及印章。

地政局長陳淑美說明，南科特定區開發區塊F、G區段徵收主體工程已於3月完工，預計9月底前完成驗收作業後，10月底前通知土地所有權人辦理土地點交作業。