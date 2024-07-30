「台灣小京都」檜意森活村首次夜間營運 連辦3周休、喊停原因曝
嘉市熱門知名景點檜意森活村，暑假期間首次開放夜間營運，有20間店家開門迎客，連辦3個周休假日，遊客少又碰上強颱凱米攪局，檜村公司檢討評估後，受限檜村禁用明火、無餐食供應，遊客一到用餐時間紛紛離開，決定停止夜間營運。
阿里山林鐵及文資處將檜村園區委外檜村公司經營，許多遊客及市民希望延長開放夜間營運，業者評估後決定13、14、20、21、27、28日等連續3周休假日，從上午10點到晚上8點30分夜間營運，但試辦下來，入園人數少，又無餐食，有的業者營業額掛零，夜間營業意願不高。
檜村評估檢討，決定停止夜間營運，檜村說，夜間蚊蟲較多，遊客停留較少，入園遊客反映，來嘉義旅遊下午安排檜村，除非特別活動可看性才會停留更久，夜間會選擇文化路或故宮南院看水舞秀。團客晚間6點半回飯店用餐，無意願停留園區。
另，戶外教學學生團夜間有團康活動與用餐安排，較無安排停留園區意願。上周凱米颱風攪局，園區修繕暫停夜間營運，又夜間照明不足，無餐食供給，用餐時間遊客紛紛離去，廠商夜間業績主要來自下午5點到5點半入園遊客，較無夜間入園遊客。王姓遊客說，夏季白天烈日當空，夜遊清涼，檜村歷史建築加上燈光營造美景，吸引人入園，增加表演節目才有誘因。
阿里山林鐵及文資處說，日治時期檜村稱檜町，是阿里山林業人員宿舍，3.4公頃檜村28棟日式宿舍，是台灣最大日式建築群，也是阿里山起點，市府2005年登錄為市定古蹟、歷史建築，檜村免費入園，規畫文創市集、在地有禮、生活創藝、時光特區、好飲好食、藝文展覽等主題店面，委外經營10年有成，每年吸引逾200萬遊客，今年再續約5年，成為民間參與投資經營典範。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言