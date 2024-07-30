台南芒果外銷日本群馬縣10周年 成為日本小學營養午餐

台南是台灣芒果主要產地，市長黃偉哲近年來積極推廣台南芒果好滋味，並拓展外銷至日本、韓國等海外市場，其中，日本群馬縣水上町為紀念進口台南芒果10周年，今年將芒果甜點成為學生營養午餐之一，同時享用芒果的日子更定為「台南芒果日」。

黃偉哲表示，水上町在2013年與台南締盟後，每年都協助町民採購台南芒果，採購量迄今已超過2公噸，今年更辦理「台南芒果日」，共有6所國小、1所國中約900多名學生，可在午餐時享用到台南鮮甜的愛文芒果。

台南市政府說，水上町為透過營養午餐讓學生了解台南及台灣，除提供芒果之外，也在菜單下足功夫，以台灣著名的滷肉飯和魚丸湯，搭配芒果做成的點心，讓學生能夠接觸到台灣美食文化，學生們都紛紛表示「很好吃！」。