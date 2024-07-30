快訊

半導體廠員工上班昏死 公司負責人遭家屬痛毆「逼簽800萬本票」

日本人眼中的台灣女生！1特徵讓台灣人超有感：身邊真的沒人做

奧運擊劍／香港張家朗花劍衛冕 台灣裁判卻遭質疑「黑哨」

台南芒果外銷日本群馬縣10周年 成為日本小學營養午餐

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
日本群馬縣水上町採購台南芒果邁入10年，今年安排國中學生營養午餐享用芒果，並與台南崇明國中學生視訊。圖／南市府提供
日本群馬縣水上町採購台南芒果邁入10年，今年安排國中學生營養午餐享用芒果，並與台南崇明國中學生視訊。圖／南市府提供

台南是台灣芒果主要產地，市長黃偉哲近年來積極推廣台南芒果好滋味，並拓展外銷至日本、韓國等海外市場，其中，日本群馬縣水上町為紀念進口台南芒果10周年，今年將芒果甜點成為學生營養午餐之一，同時享用芒果的日子更定為「台南芒果日」。

黃偉哲表示，水上町在2013年與台南締盟後，每年都協助町民採購台南芒果，採購量迄今已超過2公噸，今年更辦理「台南芒果日」，共有6所國小、1所國中約900多名學生，可在午餐時享用到台南鮮甜的愛文芒果。

台南市政府說，水上町為透過營養午餐讓學生了解台南及台灣，除提供芒果之外，也在菜單下足功夫，以台灣著名的滷肉飯和魚丸湯，搭配芒果做成的點心，讓學生能夠接觸到台灣美食文化，學生們都紛紛表示「很好吃！」。

黃偉哲也期待，未來繼續透過類似的方式，將台南芒果等農漁特產的美味，深植孩子們的心中，讓雙方情誼更加深厚。水上町町長阿部賢一更對台南芒果的滋味讚譽有加，也表示希望持續辦理「台南芒果日」。

日本群馬縣水上町採購台南芒果邁入10年，今年水上町有6間國小及1間國中，以芒果點心搭配台式菜色，成為學生的營養午餐。圖／南市府提供
日本群馬縣水上町採購台南芒果邁入10年，今年水上町有6間國小及1間國中，以芒果點心搭配台式菜色，成為學生的營養午餐。圖／南市府提供

台南 芒果 黃偉哲

延伸閱讀

颱風、大潮齊來 黃偉哲這樣解釋治水表現「不需氾濫政治口水」

台南藍綠黨團抨擊災害補助金比較少 南市府今宣布加碼

影／「災情較輕卻被放大檢視？」黃偉哲：災情可受公評

超越莫拉克！凱米颱風挾豪雨狂炸3天 5圖看台南雨量有多驚人

相關新聞

雲林林內鄉長罷免案 連署人數不足宣告不成立

雲林縣林內鄉長劉姿言罷免案提議人的領銜人曾慶玄昨天將連署書送至雲林縣選委會，但經初步點算，收受連署人名冊計1327人，連...

台南芒果外銷日本群馬縣10周年 成為日本小學營養午餐

台南是台灣芒果主要產地，市長黃偉哲近年來積極推廣台南芒果好滋味，並拓展外銷至日本、韓國等海外市場，其中，日本群馬縣水上町...

嘉市鐵路高架跨越北興陸橋段施工限高夜間封閉 用路人須繞道

強颱凱米災後，嘉義市鐵路高架工程全面復工，北興陸橋為配合鐵路高架化施工需要，昨起採限高與夜間封閉交維措施。市府交通處說，...

凱米吹倒嘉市逾200棵樹受災嚴重 這3座公園樹倒最多

嘉市面積小卻有35全座公園，有「公園城市」稱號，獃米颱風強風豪雨，造成公園樹倒、枝葉斷裂，風災過後，許多市民到百年嘉義公...

台日交流高峰會 700人齊聚台南

第10屆台日交流高峰會昨和今天在台南舉辦，台日雙方約有700多名代表參加，包含台灣日本關係協會會長蘇嘉全、台南市副市長趙...

台大雲林分院生殖中心 邀試管寶寶回娘家同歡

台大醫院雲林分院生殖醫學中心成立6周年孕育逾100名試管寶寶，昨邀「回娘家」與醫師同歡，氣氛溫馨，院方表示，近年不少年輕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。