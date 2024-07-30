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雲林林內鄉長罷免案 連署人數不足宣告不成立

中央社／ 雲林縣30日電
雲林縣林內鄉長劉姿言(右)罷免案連署人數不足，選委會將依法宣告罷免不成立。圖／本報資料照
雲林縣林內鄉長劉姿言(右)罷免案連署人數不足，選委會將依法宣告罷免不成立。圖／本報資料照

雲林縣林內鄉長劉姿言罷免案提議人的領銜人曾慶玄昨天將連署書送至雲林縣選委會，但經初步點算，收受連署人名冊計1327人，連署人數不足，選委會將依法宣告罷免不成立。

曾慶玄認為，劉姿言上任1年多來荒腔走板施政，經訪查林內鄉10個村有遇到被歧視的問題。他今年發起罷免劉姿言，從6月19日起展開連署，昨天下午5時許將連署書送達選委會。

雲林縣選委會表示，第19屆林內鄉鄉長選舉的選舉人總數為1萬4516人，連署人人數應為原選舉區選舉人總數10%以上，即1452人以上。

選委會初步點算，發現烏麻村連署人共198份，但名冊無正本，不計入合格件數，最後收受連署人名冊計1327人。選委會指出，因連署人數未達原選區選舉人10%以上（即1452人），後續將依法逕為罷免不成立宣告。

曾慶玄透過簡訊說，連署失敗，感謝大家的勇氣，他也會深刻檢討自己。

2003年林內鄉曾發起罷免時任的鄉長陳河山，前立委蘇治芬以陳河山違反競選諾言堅決反對林內焚化爐興建提案，因此提案罷免，最後投票率36.93%，未達當時50%罷免門檻，並未通過。

罷免 選委會

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