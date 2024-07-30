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嘉縣外溪洲排水出口閘門脫落 預計兩週內修復

中央社／ 嘉義縣30日電

凱米颱風造成嘉縣水上鄉臨近八掌溪聚落淹水，外溪洲排水與八掌溪交會出口閘門遭大水沖擊脫落，水利處表示，2週內會修復，此處為兩道式閘門，另一道閘門並未損害沒立即性危險。

凱米颱風造成八掌溪溢堤，嘉義縣水上鄉災情嚴重，1000多戶淹水，這兩天民眾忙著清理泡水傢俱跟垃圾，有民眾到堤岸邊巡視農作受災情況時，看到外溪洲排水與八掌溪交會出口處4道閘門，有的脫落有的不見，深怕大雨來再淹水。

嘉義縣水利處今天告訴中央社記者，有關凱米颱風造成外溪洲排水出口閘門脫落案，於災中應變作業時，已立即先將後端直立式閘門關閉，避免八掌溪外水倒灌，它是兩道式閘門，若有狀況，裡面還有一道閘門，所以還沒立即性的危險，目前正在搶修前端自動水門，預計兩周內修復。

水上鄉公所表示，此次水患造成內溪防汛道路、中和交流道、通合大橋、外溪洲、內溪溪仔底交通中斷，水退之後路面布滿淤泥與雜物，經公所、第五河川分署與國軍合力下，多數路段已恢復通車。

另外，在柳新村美上美社區、下菜園、內溪洲等地，持續清除大型廢棄傢俱，等廢棄物清理完畢，再做環境消毒。

經濟部水利署第五河川分署說，八掌溪水上段淤積嚴重，八月將開始清淤，拓寬河道降低水患。

凱米颱風 嘉義 淹水

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