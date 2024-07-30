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嘉市鐵路高架跨越北興陸橋段施工限高夜間封閉 用路人須繞道

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
強颱凱米災後，嘉義市鐵路高架工程全面復工，北興陸橋為配合鐵路高架化施工需要，昨起採限高與夜間封閉交維措施。記者魯永明／攝影
強颱凱米災後，嘉義市鐵路高架工程全面復工，北興陸橋為配合鐵路高架化施工需要，昨起採限高與夜間封閉交維措施。記者魯永明／攝影

強颱凱米災後，嘉義市鐵路高架工程全面復工，北興陸橋為配合鐵路高架化施工需要，昨起採限高與夜間封閉交維措施。市府交通處說，限高3.8公尺期間自昨天上午9點起，至鐵路高架完工通車及舊陸橋拆除前止，期間超過限高3.8公尺大型車輛，請提早改道通行。

另，夜間封閉陸橋部分，跨越北興陸橋施工需約152天（29日至12月27日），期間將有14個不連續工作天夜間，從夜間9點到翌日清晨6點，全線封閉陸橋，請該時段往返該陸橋用路人提早改道。

鐵高工程由交通部鐵道局中部工程分局執行，施工期間將有14個不連續工作天實施夜間全線封閉日分別為：8月22日及8月23日限高架橫樑上梁、9月23日中路式跨越橋工作車推車、9月25日、9月26日及9月27日翼底板模板吊裝、10月14日及10月15日內腹板模板吊裝、10月17日底腹板混凝土澆置、10月21日及10月22日內腹板模板拆除及吊裝頂板模板、10月30日頂板混凝土澆置、11月4日及11月5日翼底板模板拆除。

鐵道局將實施下列交通維持改道作業：一、北興陸橋跨越橋施工限高3.8公尺，請高度3.8公尺以上大型車輛配合依工區交通維持設施及交通標誌牌面指引，改由文化路地下道、博愛陸橋或嘉雄陸橋通過。

二、跨越橋工作車推進、底板組拆及混凝土澆置等作業施工期間，在夜間9點至翌日清晨6點封閉北興陸橋，請依指引人員引導配合工區交通維持設施及交通標誌牌面指引，改由文化路地下道、博愛陸橋或嘉雄陸橋通過。

市府交通處表示，為配合鐵高計畫鐵路高架橋跨越北興陸橋工程順利施工，請這14天夜間利用北興陸橋通勤的市民，依照工區周遭路段及路口處所設置之改道建議牌面提早改道。呼籲超過限高大型車輛提早改道，維持施工中跨越橋體安全，維持交通順暢，減輕施工交通衝擊，請用路人見諒支持嘉市重大交通建設。

強颱凱米災後，嘉義市鐵路高架工程全面復工，北興陸橋為配合鐵路高架化施工需要，昨起採限高與夜間封閉交維措施。圖／嘉市府提供
強颱凱米災後，嘉義市鐵路高架工程全面復工，北興陸橋為配合鐵路高架化施工需要，昨起採限高與夜間封閉交維措施。圖／嘉市府提供
強颱凱米災後，嘉義市鐵路高架工程全面復工，北興陸橋為配合鐵路高架化施工需要，昨起採限高與夜間封閉交維措施。圖／嘉市府提供
強颱凱米災後，嘉義市鐵路高架工程全面復工，北興陸橋為配合鐵路高架化施工需要，昨起採限高與夜間封閉交維措施。圖／嘉市府提供
強颱凱米災後，嘉義市鐵路高架工程全面復工，北興陸橋為配合鐵路高架化施工需要，昨起採限高與夜間封閉交維措施。圖／嘉市府提供
強颱凱米災後，嘉義市鐵路高架工程全面復工，北興陸橋為配合鐵路高架化施工需要，昨起採限高與夜間封閉交維措施。圖／嘉市府提供
強颱凱米災後，嘉義市鐵路高架工程全面復工，北興陸橋為配合鐵路高架化施工需要，昨起採限高與夜間封閉交維措施。圖／嘉市府提供
強颱凱米災後，嘉義市鐵路高架工程全面復工，北興陸橋為配合鐵路高架化施工需要，昨起採限高與夜間封閉交維措施。圖／嘉市府提供

嘉義 鐵道 高架橋

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