嘉市鐵路高架跨越北興陸橋段施工限高夜間封閉 用路人須繞道
強颱凱米災後，嘉義市鐵路高架工程全面復工，北興陸橋為配合鐵路高架化施工需要，昨起採限高與夜間封閉交維措施。市府交通處說，限高3.8公尺期間自昨天上午9點起，至鐵路高架完工通車及舊陸橋拆除前止，期間超過限高3.8公尺大型車輛，請提早改道通行。
另，夜間封閉陸橋部分，跨越北興陸橋施工需約152天（29日至12月27日），期間將有14個不連續工作天夜間，從夜間9點到翌日清晨6點，全線封閉陸橋，請該時段往返該陸橋用路人提早改道。
鐵高工程由交通部鐵道局中部工程分局執行，施工期間將有14個不連續工作天實施夜間全線封閉日分別為：8月22日及8月23日限高架橫樑上梁、9月23日中路式跨越橋工作車推車、9月25日、9月26日及9月27日翼底板模板吊裝、10月14日及10月15日內腹板模板吊裝、10月17日底腹板混凝土澆置、10月21日及10月22日內腹板模板拆除及吊裝頂板模板、10月30日頂板混凝土澆置、11月4日及11月5日翼底板模板拆除。
鐵道局將實施下列交通維持改道作業：一、北興陸橋跨越橋施工限高3.8公尺，請高度3.8公尺以上大型車輛配合依工區交通維持設施及交通標誌牌面指引，改由文化路地下道、博愛陸橋或嘉雄陸橋通過。
二、跨越橋工作車推進、底板組拆及混凝土澆置等作業施工期間，在夜間9點至翌日清晨6點封閉北興陸橋，請依指引人員引導配合工區交通維持設施及交通標誌牌面指引，改由文化路地下道、博愛陸橋或嘉雄陸橋通過。
市府交通處表示，為配合鐵高計畫鐵路高架橋跨越北興陸橋工程順利施工，請這14天夜間利用北興陸橋通勤的市民，依照工區周遭路段及路口處所設置之改道建議牌面提早改道。呼籲超過限高大型車輛提早改道，維持施工中跨越橋體安全，維持交通順暢，減輕施工交通衝擊，請用路人見諒支持嘉市重大交通建設。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言