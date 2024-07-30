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凱米吹倒嘉市逾200棵樹受災嚴重 這3座公園樹倒最多

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市有「公園城市」稱號，獃米強風豪雨，造成公園樹倒、枝葉斷裂，風災過後，許多市民到百年嘉義公園運動休閒，目睹許多老樹倒伏，有的倒伏樹壓毀路燈、掀起地磚，驚呼強颱威力。記者魯永明／攝影
嘉市有「公園城市」稱號，獃米強風豪雨，造成公園樹倒、枝葉斷裂，風災過後，許多市民到百年嘉義公園運動休閒，目睹許多老樹倒伏，有的倒伏樹壓毀路燈、掀起地磚，驚呼強颱威力。記者魯永明／攝影

嘉市面積小卻有35全座公園，有「公園城市」稱號，獃米颱風強風豪雨，造成公園樹倒、枝葉斷裂，風災過後，許多市民到百年嘉義公園運動休閒，目睹許多老樹倒伏，有的倒伏樹幹及根部壓毀路燈、掀起地磚，驚呼強颱威力，市府建設處統計，初步統計，35座公園共200棵樹倒伏，以北香湖最多，其次嘉義公園，第三是二二八國家紀念公園，估計全部清理完畢需3周。

「哇！強颱威力太強大！」凱米肆虐，百年嘉義公園3件登錄古物清朝鐵砲2門、丙午烈震災紀念碑、清高宗敕建福康安等功臣生祠碑記，旁邊有大樹倒伏，還有射日塔前石獅前樹倒，所幸未壓到古物、石獅。

百年嘉義公園是嘉市觀光景點，具豐富文史故事，也是台灣美術巨擘陳澄波作畫地點，市府按文史地景整修改造，市府委託專家費時4個月清潔維護古物完成，這次強颱，公園樹倒災情慘重，市府建設處委託清潔維護廠商，先清除阻礙步道的斷樹枝葉再清運。

嘉義公園樹倒多？反觀隔壁林試所嘉義研究中心管理的樹木園樹倒少？副研究員蔡景株說，嘉義公園許多老樹羅褐根病，樹木園落實平日巡檢，發現罹病就馬上移除，這次風災，樹倒以榕樹、菩提樹、黃花風鈴木等樹種最多，樹倒主因染褐根病、腐朽病、樹大樹穴小頭重腳輕。

市府建設處說，公園樹倒太多，先清除阻礙步道的斷樹枝葉再清運，再修復壓毀路燈、掀起地磚等設施，估計公園樹倒全部清除需3周，部分倒樹樹形完整、根系完好，將搶救扶正，另公園外主要道路樹倒最多集中忠孝路、世賢路一段、北港路，為免影響交通，已由清潔隊陸續清除。

嘉市有「公園城市」稱號，獃米強風豪雨，造成公園樹倒、枝葉斷裂，風災過後，許多市民到百年嘉義公園運動休閒，目睹許多老樹倒伏，有的倒伏樹壓毀路燈、掀起地磚，驚呼強颱威力。記者魯永明／攝影
嘉市有「公園城市」稱號，獃米強風豪雨，造成公園樹倒、枝葉斷裂，風災過後，許多市民到百年嘉義公園運動休閒，目睹許多老樹倒伏，有的倒伏樹壓毀路燈、掀起地磚，驚呼強颱威力。記者魯永明／攝影
嘉市有「公園城市」稱號，獃米強風豪雨，造成公園樹倒、枝葉斷裂，風災過後，許多市民到百年嘉義公園運動休閒，目睹許多老樹倒伏，有的倒伏樹壓毀路燈、掀起地磚，驚呼強颱威力。記者魯永明／攝影
嘉市有「公園城市」稱號，獃米強風豪雨，造成公園樹倒、枝葉斷裂，風災過後，許多市民到百年嘉義公園運動休閒，目睹許多老樹倒伏，有的倒伏樹壓毀路燈、掀起地磚，驚呼強颱威力。記者魯永明／攝影
嘉市有「公園城市」稱號，獃米強風豪雨，造成公園樹倒、枝葉斷裂，風災過後，許多市民到百年嘉義公園運動休閒，目睹許多老樹倒伏，有的倒伏樹壓毀路燈、掀起地磚，驚呼強颱威力。記者魯永明／攝影
嘉市有「公園城市」稱號，獃米強風豪雨，造成公園樹倒、枝葉斷裂，風災過後，許多市民到百年嘉義公園運動休閒，目睹許多老樹倒伏，有的倒伏樹壓毀路燈、掀起地磚，驚呼強颱威力。記者魯永明／攝影
嘉市有「公園城市」稱號，獃米強風豪雨，造成公園樹倒、枝葉斷裂，風災過後，許多市民到百年嘉義公園運動休閒，目睹許多老樹倒伏，有的倒伏樹壓毀路燈、掀起地磚，驚呼強颱威力。記者魯永明／攝影
嘉市有「公園城市」稱號，獃米強風豪雨，造成公園樹倒、枝葉斷裂，風災過後，許多市民到百年嘉義公園運動休閒，目睹許多老樹倒伏，有的倒伏樹壓毀路燈、掀起地磚，驚呼強颱威力。記者魯永明／攝影
嘉市有「公園城市」稱號，獃米強風豪雨，造成公園樹倒、枝葉斷裂，風災過後，許多市民到百年嘉義公園運動休閒，目睹許多老樹倒伏，有的倒伏樹壓毀路燈、掀起地磚，驚呼強颱威力。記者魯永明／攝影
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