台大雲林分院生殖中心 邀試管寶寶回娘家同歡

台大醫院雲林分院生殖醫學中心成立6周年孕育逾100名試管寶寶，昨邀「回娘家」與醫師同歡，氣氛溫馨，院方表示，近年不少年輕人罹癌症，也成功協助多名癌症治療後不孕的患者如願擁有自己孩子。縣府指出，4年前起補助人工生殖技術費用，補助個案的成功率超過5成。

38歲吳姓婦人當時結婚第7年仍無法受孕，檢查後發現兩側輸卵管阻塞，後來透過試管嬰兒生殖技術，喜獲雙胞胎，目前孩子已滿3歲；36歲許姓婦人因腦下垂體腫瘤不能分泌賀爾蒙，無法自然受孕，結婚後第1年透過試管嬰兒生下兒子，後再次透過試管生下女兒，她說，照顧2個孩子很累、生活忙碌，但能陪伴孩子成長，非常開心。

婦產部主任黃楚珺表示，生殖中心除進行一般婦科試管嬰兒外，也與泌尿部合作，可對無精症男性病患同日進行取精手術，合併進行試管嬰兒，若有家族遺傳性單基因疾病或染色體轉位等異常狀況，則做遺傳諮詢、進行胚胎切片和胚胎著床前基因診斷，並將正常胚胎植入體內，此外，近年不少年輕癌症病人，也能協助在癌症治療前接受生育保存，或癌症治療後的試管嬰兒療程。

院長馬惠明說，雲林分院生殖中心今年再次通過「人工生殖施術機構評鑑」，8月起台大醫院婦產部再派賴祈廷、蔡奇桓加入生殖醫學中心團隊。

雲縣衛生局長曾春美說，2020年起縣府補助不孕夫妻做人工生殖技術費，截至5月底319例申請，成功162例，成功率逾5成。