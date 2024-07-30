聽新聞
test
0:00 / 0:00

台大雲林分院生殖中心 邀試管寶寶回娘家同歡

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
台大醫院雲林分院生殖中心成立6周年，孕育逾100位試管寶寶出生，36歲許姓婦人（後排右）兩度透過生殖技術生下一對兒女。記者陳雅玲／攝影
台大醫院雲林分院生殖中心成立6周年，孕育逾100位試管寶寶出生，36歲許姓婦人（後排右）兩度透過生殖技術生下一對兒女。記者陳雅玲／攝影

台大醫院雲林分院生殖醫學中心成立6周年孕育逾100名試管寶寶，昨邀「回娘家」與醫師同歡，氣氛溫馨，院方表示，近年不少年輕人罹癌症，也成功協助多名癌症治療後不孕的患者如願擁有自己孩子。縣府指出，4年前起補助人工生殖技術費用，補助個案的成功率超過5成。

38歲吳姓婦人當時結婚第7年仍無法受孕，檢查後發現兩側輸卵管阻塞，後來透過試管嬰兒生殖技術，喜獲雙胞胎，目前孩子已滿3歲；36歲許姓婦人因腦下垂體腫瘤不能分泌賀爾蒙，無法自然受孕，結婚後第1年透過試管嬰兒生下兒子，後再次透過試管生下女兒，她說，照顧2個孩子很累、生活忙碌，但能陪伴孩子成長，非常開心。

婦產部主任黃楚珺表示，生殖中心除進行一般婦科試管嬰兒外，也與泌尿部合作，可對無精症男性病患同日進行取精手術，合併進行試管嬰兒，若有家族遺傳性單基因疾病或染色體轉位等異常狀況，則做遺傳諮詢、進行胚胎切片和胚胎著床前基因診斷，並將正常胚胎植入體內，此外，近年不少年輕癌症病人，也能協助在癌症治療前接受生育保存，或癌症治療後的試管嬰兒療程。

院長馬惠明說，雲林分院生殖中心今年再次通過「人工生殖施術機構評鑑」，8月起台大醫院婦產部再派賴祈廷、蔡奇桓加入生殖醫學中心團隊。

雲縣衛生局長曾春美說，2020年起縣府補助不孕夫妻做人工生殖技術費，截至5月底319例申請，成功162例，成功率逾5成。

成功 癌症治療 試管嬰兒

延伸閱讀

出國旅遊兼捐卵賺營養金 國健署：當心觸犯當地法律

台大雲林分院生殖中心逾百試管寶寶回娘家 重症、罕病求子不是夢

李佳穎試管懷孕戒愛好 憂子癇前症吃得很節制：超老派傳統媽媽就是我

台大醫院粉專遭冒用「兜售減肥藥」 院方提3步驟辨真偽

相關新聞

台大雲林分院生殖中心 邀試管寶寶回娘家同歡

台大醫院雲林分院生殖醫學中心成立6周年孕育逾100名試管寶寶，昨邀「回娘家」與醫師同歡，氣氛溫馨，院方表示，近年不少年輕...

台日交流高峰會 700人齊聚台南

第10屆台日交流高峰會昨和今天在台南舉辦，台日雙方約有700多名代表參加，包含台灣日本關係協會會長蘇嘉全、台南市副市長趙...

颱風、大潮齊來 黃偉哲這樣解釋治水表現「不需氾濫政治口水」

凱米颱風為南台灣帶來驚人雨量，各地時雨量平均超過70毫米，台南柳營、後壁、麻豆等溪北地區24小時累積雨量更超過500毫米...

台南淹水補助！淹50cm給1萬5 泡水車也有金援

颱風凱米造成台南出現積淹水災情，台南市政府今天宣布淹水50公分以上受災戶，慰助金加碼到新台幣1萬5000元，淹水20公分...

再也不怕豪雨！台南喜樹灣裡做對一事 甩淹水之苦

凱米颱風挾帶西南氣流，豐沛的雨勢重創中南部，台南市南區被列為豪雨警戒地區，但過去逢雨就淹的喜樹灣裡地區，這次均未受淹水之...

搶救麻豆文旦大作戰！台南市出動移動式抽水機 28日完成抽排作業

凱米颱風肆虐造成台南市鹽水、後壁、麻豆等地區積淹水，鹽水、後壁已於27日下午退水，台南市政府將移動式抽水機集中到麻豆區，加速抽乾，28日完成抽排作業，目前台南已無淹水情形…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。