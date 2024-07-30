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台日交流高峰會 700人齊聚台南

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
第10屆台日交流高峰會昨在台南福爾摩沙遊艇酒店舉行，台日雙方約有700多名代表出席，打破在台灣舉辦台日交流高峰會的紀錄。圖／南市議會提供
第10屆台日交流高峰會昨在台南福爾摩沙遊艇酒店舉行，台日雙方約有700多名代表出席，打破在台灣舉辦台日交流高峰會的紀錄。圖／南市議會提供

第10屆台日交流高峰會昨和今天在台南舉辦，台日雙方約有700多名代表參加，包含台灣日本關係協會會長蘇嘉全、台南市副市長趙卿惠，日方則有眾議員和田有一朗、多次訪台的眾議員佐佐木紀等人。賴清德總統透過影片說，期待台灣持續在國際舞台發聲。

賴清德因勘災行程未出席，提前錄製致詞影片指出，台灣近期受到颱風凱米的衝擊，藉此機會感謝日本各界對於台灣的關心，也感謝各位為深化台日友誼齊聚一堂，希望台灣在高峰會各位來賓的支持下，持續在國際舞台上發聲，為世界做出更多貢獻，台灣未來會跟民主國家攜手合作，促進全球民主、和平與繁榮。

南市議長邱莉莉宣讀台南宣言，指「台日雙方是彼此不可缺少的重要合作夥伴」，她也說，日本此次有20個都道府縣議會、27個市町村議會、3個地方政府及18個民間友台團體等，共436名友人參與，台灣則有來自15個縣市議會及7個友好社團出席，人數打破在台灣舉辦台日交流高峰會的紀錄。

邱莉莉提到，此次約7成日本來賓是首次造訪台南，市議會特別安排文化生態、古都巡禮及企業參訪路線，希望讓日本與會者更了解台南、喜歡台南，也期待透過高峰會發揮台日各地方議會影響力，提升台日交流合作範圍、層級。

日本全國日台友好議員協議會會長藤田和秀說，過去9屆台日交流高峰會在各地主辦單位努力下，打下良好基礎，希望未來持續交流，深化雙方合作及友好關係。藤田和秀也揭曉台日交流高峰會明年將在日本神奈川鎌倉市主辦。

台南 日本 議員

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