颱風、大潮接續入侵！台南災情不斷 黃偉哲譙政治酸民

凱米颱風為南台灣帶來驚人雨量，各地時雨量平均超過70毫米，台南柳營、後壁、麻豆等溪北地區24小時累積雨量更超過500毫米，降雨情形遠遠超過排水、雨水下水道及側溝保護標準，加上適逢年度大潮壓力，導致各地淹水災情傳出，對此，台南市長黃偉哲說，極端氣候挑戰是全世界都會面臨的難題，前瞻計畫水環境建設雖無法徹底杜絕積淹水，但能夠打造城市韌性。

黃偉哲表示，就任以來一心一意要改善台南市易積淹水的地區問題，而基礎建設本來就不容易得到掌聲，但「該做則做，好要更好」，除平時要求重點疏濬區域清淤作業，上任後更完成12座抽水站、7座滯洪池建置。

台南市目前共有64座抽水站、60座滯洪池、492台大型移動式抽水機、477台抽水機等防汛設備，在汛前整備待命，針對蓄洪、抽水、排水盡可能全面到位，期盼在汛期中發揮最大功用，減緩易積淹水地區水患災害，部分地區抽水站、滯洪池在凱米颱風發揮成效，也降低積淹水程度。

南市府指出，台南市積極辦理出流管制打造海綿城市，至今年6月已核定168件，增加1341萬噸滯洪量體，減少土地淹水風險，以三爺溪流為例，經整治完成後，過去遇豪大雨就易淹水的崑山科大及中華醫大，近年已無發生淹水情形。

南市府也說，任何防洪工程均有其保護極限，以區域排水為例，為通過10年重現期頻率洪水及滿足25年重現期頻率洪水不溢堤，估計24小時雨量約為250至300毫米，為全國一致標準，當面臨超過防護標準的極端雨量下，在任何地方皆會造成積淹水的可能性。

南市府統計，此次凱米颱風受八掌溪潰堤影響，台南淹水區域約676.3公頃，而最晚退水的麻豆區埤頭里，雖受高潮位影響，但也在2天內完成退水，對比莫拉克風災5萬5000公頃，以及莫拉克水災花了7天退水、淹水高度達3公尺等，足見長年推動都市總合治水已有顯著成效。

水利局強調，雖此次降雨遠遠超過防洪標準，市府團隊嚴陣以待，24日至27日啟動62座抽水站，抽水約4600萬噸，並提前啟用北安商60滯洪池及停20抽水站前池；各區分洪道也發揮功效加速排水，針對未竟完善部分，將積極與中央爭取防洪建設經費，新建水利設施並重整區域排水體系及堤防整治。