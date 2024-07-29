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謝謝阿兵哥！八軍團救水災 南市鹽水、後壁大復活

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
停止演習進駐救災，八軍團助鹽水後壁麻豆市容復原。圖 ／台南市政府提供
停止演習進駐救災，八軍團助鹽水後壁麻豆市容復原。圖 ／台南市政府提供

凱米颱風這次重創南台灣，南市後壁、鹽水、麻豆等地災情嚴重，國軍八軍團立即停止漢光演習，迅速投入救災，協助居民清理，不少鄉親也頻頻道謝「有國軍真好！」

關心救災進度，八軍團指揮官呂坤修中將今也來到鹽水、後壁關心凱米颱風災後復原工作，八軍團投入了大量兵力、車輛與機具，讓救災工作發揮最大效能。

而麻豆北勢、埤頭里因地勢低窪，直到昨下午積水完全退去，災後清運作業不得閒，麻豆區公所除協調清潔隊出勤加收垃圾，也申請國軍20名官兵，今進駐災區清理家園，另外也調動搬運車等機具，協助民眾清理大型家具，希望幫助受災戶早日重建家園。

「感謝國軍弟兄！」市長黃偉哲說，去年南市登革熱疫情嚴重，國軍部隊出動化學兵協助化學防治，防堵疫情擴散；這次凱米颱風重創南台灣，國軍弟兄再次跟人民站在一起，協助救災任務，充分顯示軍民一家，感謝為南市鄉親付出。

國軍八軍團停止演習進駐救災，幫助 鹽水後壁麻豆鄉親清理家園。圖 ／台南市政府提供
國軍八軍團停止演習進駐救災，幫助 鹽水後壁麻豆鄉親清理家園。圖 ／台南市政府提供
停止演習進駐救災，八軍團助鹽水後壁麻豆市容復原。圖 ／台南市政府提供
停止演習進駐救災，八軍團助鹽水後壁麻豆市容復原。圖 ／台南市政府提供
停止演習進駐救災， 八軍團助鹽水後壁麻豆市容復原。圖 ／台南市政府提供
停止演習進駐救災， 八軍團助鹽水後壁麻豆市容復原。圖 ／台南市政府提供

凱米颱風 國軍 漢光演習

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