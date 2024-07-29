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歷史建築大翻身！西螺街破爛長宿舍 要變身和風「客廳」

中央社／ 雲林縣29日電
原西螺街長宿舍。圖／翻攝自Google map
原西螺街長宿舍。圖／翻攝自Google map

和洋混搭的原西螺街長宿舍在民國105年登錄為歷史建築，今天舉行開工典禮，斥資逾3104萬元修復，預計114年9月完工；雲林縣副縣長謝淑亞期盼修復後成為西螺客廳，再創地方共同記憶。

雲林縣政府文化觀光處今天舉行西螺街長宿舍修復開工典禮，謝淑亞、文化觀光處長陳璧君、客委會產業經濟處副處長金玉珍等人出席，並由建築師呂政道帶領與會者了解修復工程及未來再利用構想。

縣府文觀處指出，日治時期大正9年（1920）地方制度改革，西螺街設置地方行政首長「街長」及行政組織「街役場」與「協議會」，奠定了地方自治基礎；「原西螺街長宿舍」則由時任職第3任街長的永井英輔於昭和12年（1937）主持落成。

謝淑亞表示，「原西螺街長宿舍」位於西螺鎮居民活動核心，見證了日治時期地方行政治理發展，極具歷史與文化價值，也承載地方居民共同記憶，民國105年公告登錄為歷史建築。

金玉珍說，西螺、二崙及崙背為客家人所在聚落，也是詔安客家重鎮，更是閩客族群共存共榮之地，西螺街長宿舍修復工程，包括結構加固、室內及戶外空間調整等。

眾人希望修復後的街長宿舍可以成為「西螺客廳」，提升其公共使用性，使歷史建築得以活化，再創地方共同記憶。

陳璧君說，去年客委會核定補助工程案總經費新台幣3104萬6687元，補助款2794萬2018元，縣府配合款310萬4669元，預計於114年9月完工。

呂政道表示，「原西螺街長宿舍」外觀造型上以和式住宅結合多角洋風建築造型，洋風的洗石子牆面搭配和風的下見板造型，內部空間部分將和洋空間元素混合，例如洋式造型空間書齋，搭配「和小屋」重要的「床之間」展示象徵空間；洋式空間的應接室與書齋搭配和風的「平格天井」等，使它成為台灣難得一見和洋混合日式官舍。

宿舍 歷史建築

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