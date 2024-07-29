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八掌溪淤積嚴重將緊急疏濬 台糖提供土方暫置場

中央社／ 嘉義縣29日電

凱米颱風造成八掌溪淤積嚴重，有緊急辦理疏濬需要，台糖公司今天同意配合水利署作業，疏濬土方可立即運入台糖土地，台南市及嘉義縣政府均同意免除台糖暫置土方土地地價稅。

民進黨籍立委蔡易餘今天邀集相關單位在經濟部水利署第五河川分署召開「河川疏濬土方暫置免收地價稅租金等相關事宜」協調會，經濟部政務次長何晉滄、台糖公司、台南市政府、嘉義縣政府代表等人與會，民進黨籍立委陳冠廷、王美惠與賴惠員也都場關切。

蔡易餘告訴中央社記者，會議做出決議，台糖公司同意全力配合水利署作業，疏濬土方可立即運入台糖土地，相關行政程序可後補。

另外，台南市及嘉義縣政府均同意免除台糖暫置土方土地地價稅。惟依據土地稅減免規則第八條第一項第十款規定：「無償供給政府機關、公立學校及軍事機關、部隊、學校使用之土地，在使用期間以內，全免。」即必須台糖無償提供水利署使用，始可免除地價稅。

第五河川分署表示，8月初可進場疏濬，先疏濬八掌溪與赤蘭溪交會處至國道1號下方這段八掌溪流域，之後再往上流、下流延伸清淤。

台南 嘉義 水利署

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