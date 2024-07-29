雲林西螺果菜市場到貨量降 估2週後菜價回穩

颱風凱米侵襲台灣，造成農業損失慘重、山區多條路中斷，雲林縣西螺果菜市場今天到貨量近800公噸，平均價格為51元，市場表示，近日菜農開始復耕，預估2週後價格回穩。

西螺果菜市場董事長蔡德福今天告訴中央社記者，到貨量近800公噸，平均價格為新台幣51元，相較於27日價格略有下跌。

蔡德福指出，今天到貨量少，除了與農損有關外，山區道路多處坍方，山區的菜類無法運輸到平地，同時現在所採收的蔬菜為颱風過後，賣相不佳，間接影響到菜價。

根據西螺果菜市場資料顯示，山區高麗菜今天到貨量僅30公噸，每件30公斤裝價格為1500元，平地也來到1200元，相較於颱風前每件僅1000元，略有上漲。至於短期葉菜類，從上週平均每公斤30多元，今天來到51元。

蔡德福表示，近日天氣放晴，菜農開始復耕，預估2週後菜價回穩。

種植地瓜葉的王姓農民說，颱風夾帶強風豪雨，戶外地瓜葉田全軍覆沒，栽種在網室內的地瓜葉雖然躲過豪雨浸泡，但是葉面、根系都受損，賣相極差，即使採收運到市場也無法獲得好價格，所以放棄採收。