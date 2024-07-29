凱米颱風台南淹水百姓受苦 民代喊出聲請國賠
台南後壁、鹽水、白河、麻豆等區這次凱米颱風淹大水，不少受災戶心累，台南市議員蔡育輝、尤榮智服務處今中午開聯合記者會，認為這次災損肇因八掌溪土堤潰堤，公務機關怠忽職守延誤損及百姓權益，將協助受理民眾聲請國家賠償。
會中也建議此次724凱米風災要比照98年莫拉克颱風及107年823水災補助標準，從南市賑災基金會中提撥更高補助，讓災民能重整家園。
蔡育輝、尤榮智的特助尤淨寬今中午在蔡育輝新營服務處聯合開記者會，認為後壁、鹽水、白河、麻豆等區這次凱米颱風淹大水，除天然災害，更難脫人為因素，尤其大新營地區此次八掌溪土堤潰堤，導致後壁、鹽水溪水氾濫，經後鎮大排、中排、小排、溢堤水淹後壁區竹新里，鹽水區內大部分地方，實因公務人員應將建設幾十年土堤改建為鋼筋水泥各項防災設施，以利保障百姓生命財產安全而非數十年來未積極作為導致重大災害。
蔡育輝說，淹水發生後，政府釋出各種淹水補助，其實對受災戶來說，能獲得補償極其有限，他準備找律師研究，協助受災戶向中央請求國家賠償，透過爭取國賠，讓政府反省治水對策，加速整治中央管河川，平時落實清淤疏濬。
蔡育輝、尤淨寬說，八掌溪堤防也曾在2018年0823豪雨中潰堤，造成菁寮地區嚴重淹水，這次八掌溪堤防又發生破口、同樣以應急方式以防汛資材來搶修搶險，雖暫時解決問題，以目前極端氣候，如果沒有經全面安全體檢，八掌溪的溢堤、破口、潰堤會不會再歷史重演？百姓內心有隱憂。
尤淨寬指出，麻豆地區埤頭、北勢里這次淹水及腰，從823水災以來屢屢淹水，居民無言以對，這次724凱米颱風民眾家中泡水高達4天，政府治水多年以來，依舊沒有有效對治水患，造成人民生命財產損失慘重。
兩人也說， 這次走訪各地也發現抽水站抽水機量能不足問題，連市府也向行政院長卓榮泰提出爭取強化後壁和新營兩座抽水站抽水量能訴求，抽水站抽水機組平時有無做好保養維護，大型移動式抽水機足夠否？都要嚴肅去檢視和檢討。
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