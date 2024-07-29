快訊

台股開高走低…漲45點收22,164點 台積電上揚20元收944元

大學分科測驗成績公布！分發入學名額較去年少5千人 3科25級分可填志願

唐治平將認領母親遺體 殯儀館冰存費用曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

凱米颱風台南淹水百姓受苦 民代喊出聲請國賠

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
凱米颱風台南淹水百姓受苦，台南市議員蔡育輝（左）、尤榮智女兒尤淨寬中午開記者會，喊出協助百姓聲請國賠。 記者謝進盛／攝影
凱米颱風台南淹水百姓受苦，台南市議員蔡育輝（左）、尤榮智女兒尤淨寬中午開記者會，喊出協助百姓聲請國賠。 記者謝進盛／攝影

台南後壁、鹽水、白河、麻豆等區這次凱米颱風淹大水，不少受災戶心累，台南市議員蔡育輝、尤榮智服務處今中午開聯合記者會，認為這次災損肇因八掌溪土堤潰堤，公務機關怠忽職守延誤損及百姓權益，將協助受理民眾聲請國家賠償。

會中也建議此次724凱米風災要比照98年莫拉克颱風及107年823水災補助標準，從南市賑災基金會中提撥更高補助，讓災民能重整家園。

蔡育輝、尤榮智的特助尤淨寬今中午在蔡育輝新營服務處聯合開記者會，認為後壁、鹽水、白河、麻豆等區這次凱米颱風淹大水，除天然災害，更難脫人為因素，尤其大新營地區此次八掌溪土堤潰堤，導致後壁、鹽水溪水氾濫，經後鎮大排、中排、小排、溢堤水淹後壁區竹新里，鹽水區內大部分地方，實因公務人員應將建設幾十年土堤改建為鋼筋水泥各項防災設施，以利保障百姓生命財產安全而非數十年來未積極作為導致重大災害。

蔡育輝說，淹水發生後，政府釋出各種淹水補助，其實對受災戶來說，能獲得補償極其有限，他準備找律師研究，協助受災戶向中央請求國家賠償，透過爭取國賠，讓政府反省治水對策，加速整治中央管河川，平時落實清淤疏濬。

蔡育輝、尤淨寬說，八掌溪堤防也曾在2018年0823豪雨中潰堤，造成菁寮地區嚴重淹水，這次八掌溪堤防又發生破口、同樣以應急方式以防汛資材來搶修搶險，雖暫時解決問題，以目前極端氣候，如果沒有經全面安全體檢，八掌溪的溢堤、破口、潰堤會不會再歷史重演？百姓內心有隱憂。

尤淨寬指出，麻豆地區埤頭、北勢里這次淹水及腰，從823水災以來屢屢淹水，居民無言以對，這次724凱米颱風民眾家中泡水高達4天，政府治水多年以來，依舊沒有有效對治水患，造成人民生命財產損失慘重。

兩人也說， 這次走訪各地也發現抽水站抽水機量能不足問題，連市府也向行政院長卓榮泰提出爭取強化後壁和新營兩座抽水站抽水量能訴求，抽水站抽水機組平時有無做好保養維護，大型移動式抽水機足夠否？都要嚴肅去檢視和檢討。

凱米颱風台南淹水百姓受苦，台南市議員蔡育輝（左）、尤榮智女兒尤淨寬中午開記者會，喊出協助百姓聲請國賠。記者謝進盛／攝影
凱米颱風台南淹水百姓受苦，台南市議員蔡育輝（左）、尤榮智女兒尤淨寬中午開記者會，喊出協助百姓聲請國賠。記者謝進盛／攝影

凱米颱風 治水 淹水

延伸閱讀

凱米颱風重創南台灣 雲林縣已160所學校通報災損

台南藍綠黨團抨擊災害補助金比較少 南市府今宣布加碼

凱米颱風後 政治人物聲量排行誰是受災戶

勘災車牌遺失 南市大砲議員祭2千元加共餐「協尋車牌」

相關新聞

凱米颱風台南淹水百姓受苦 民代喊出聲請國賠

台南後壁、鹽水、白河、麻豆等區這次凱米颱風淹大水，不少受災戶心累，台南市議員蔡育輝、尤榮智服務處今中午開聯合記者會，認為...

凱米颱風重創南台灣 雲林縣已160所學校通報災損

凱米颱風重創南台灣，雲林縣189所高國中小學中有160校出現災損，其中12校校區全區淹水、19校部分淹水，縣府教育處表示...

台南藍綠黨團抨擊災害補助金比較少 南市府今宣布加碼

台南市議會國民黨團今以「選前台南最好、選後放牛吃草」為主題開記者會，針對受凱米颱風影響，造成新營、鹽水、後壁及麻豆等地區...

垃圾布滿台南海濱海岸變色 環團：做好國土計畫防不當開發

凱米颱風過後，台南海濱滿目瘡痍，大量垃圾讓美麗沙灘變色，飄來的寶特瓶、塑膠杯、保麗龍、枝棍卡在消波塊內，南區黃金海岸四鯤...

影／「災情較輕卻被放大檢視？」黃偉哲：災情可受公評

凱米颱風來襲南部地區災情嚴重，台南市遭批評治水預算全國第一多，災情卻非常慘重，還有人批評市長黃偉哲，引發政治口水爭議。黃...

善心人揪團到災區買芭樂贈偏鄉學子 協助風災果農

台南新營太子國中教導主任周俊豪連續4年發起購贈水果助偏鄉，今天透過台南新化大坑休閒農場，採收120箱凱米颱風災後倖存的芭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。