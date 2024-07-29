凱米颱風台南淹水百姓受苦 民代喊出聲請國賠

台南後壁、鹽水、白河、麻豆等區這次凱米颱風淹大水，不少受災戶心累，台南市議員蔡育輝、尤榮智服務處今中午開聯合記者會，認為這次災損肇因八掌溪土堤潰堤，公務機關怠忽職守延誤損及百姓權益，將協助受理民眾聲請國家賠償。

會中也建議此次724凱米風災要比照98年莫拉克颱風及107年823水災補助標準，從南市賑災基金會中提撥更高補助，讓災民能重整家園。

蔡育輝、尤榮智的特助尤淨寬今中午在蔡育輝新營服務處聯合開記者會，認為後壁、鹽水、白河、麻豆等區這次凱米颱風淹大水，除天然災害，更難脫人為因素，尤其大新營地區此次八掌溪土堤潰堤，導致後壁、鹽水溪水氾濫，經後鎮大排、中排、小排、溢堤水淹後壁區竹新里，鹽水區內大部分地方，實因公務人員應將建設幾十年土堤改建為鋼筋水泥各項防災設施，以利保障百姓生命財產安全而非數十年來未積極作為導致重大災害。

蔡育輝說，淹水發生後，政府釋出各種淹水補助，其實對受災戶來說，能獲得補償極其有限，他準備找律師研究，協助受災戶向中央請求國家賠償，透過爭取國賠，讓政府反省治水對策，加速整治中央管河川，平時落實清淤疏濬。

蔡育輝、尤淨寬說，八掌溪堤防也曾在2018年0823豪雨中潰堤，造成菁寮地區嚴重淹水，這次八掌溪堤防又發生破口、同樣以應急方式以防汛資材來搶修搶險，雖暫時解決問題，以目前極端氣候，如果沒有經全面安全體檢，八掌溪的溢堤、破口、潰堤會不會再歷史重演？百姓內心有隱憂。

尤淨寬指出，麻豆地區埤頭、北勢里這次淹水及腰，從823水災以來屢屢淹水，居民無言以對，這次724凱米颱風民眾家中泡水高達4天，政府治水多年以來，依舊沒有有效對治水患，造成人民生命財產損失慘重。