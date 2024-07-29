凱米颱風重創南台灣 雲林縣已160所學校通報災損

凱米颱風重創南台灣，雲林縣189所高國中小學中有160校出現災損，其中12校校區全區淹水、19校部分淹水，縣府教育處表示，各校災損情況陸續回報，目前災損金額難以統計，將向縣政府財政處及教育部提報災損。

凱米颱風造成雲林縣多個鄉鎮淹水，校園損失慘重，台西鄉新興國小一度水淹30公分高，校長孫碧津表示，因為學校地勢較低，所以將教學區移至高處，雖然學校有防水閘門，但老舊脫膠造成滲水，這次淹水受損嚴重的都是行政區，包括影印機等設備都受損。

孫碧津說，感恩學校團隊合力在最短的時間讓校園復原，今天學校的營隊活動沒有受到影響，正常舉行，因淹水造成校內有大量汙泥，今天將持續清理。