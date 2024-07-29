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垃圾布滿台南海濱海岸變色 環團：做好國土計畫防不當開發

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
凱米颱風過後，黃金海岸出現大量垃圾，沙灘變色。圖／台南社大提供
凱米颱風過後，黃金海岸出現大量垃圾，沙灘變色。圖／台南社大提供

凱米颱風過後，台南海濱滿目瘡痍，大量垃圾讓美麗沙灘變色，飄來的寶特瓶、塑膠杯、保麗龍、枝棍卡在消波塊內，南區黃金海岸四鯤鯓漢光演習場地，也是被海浪打得支離破碎，今天開始整理，復原現場。環團指出，陸地許多地方都淹水，是大面積肆無忌憚開發下惡果，應做好國土計畫，防不當開發。

颱風後，從二仁溪出海口走到船屋，上漲的海水直打海岸消波塊上，可想颱風時風浪大，海浪已高過堤岸，而隨著海浪沖來的垃圾，已蓋滿堤岸下的消波塊與石頭，除了大量竹木，更有數不清的寶特瓶，垃圾中還有塑膠杯、保麗龍、罐子、桶子、安全帽等生活上常見的用品。七股潟湖外的網仔寮汕也被強浪帶來許多垃圾，台江國家公園管理處表示，今天也啟動清理，早日恢復乾淨美麗的沙灘景色。

台南社大環境小組昨天下午到黃金海岸四鯤鯓做海廢調查，沙灘及草叢也都飄來大量垃圾，寶特瓶數量也是最多，此處原本是漢光演習的場所，颱風前國軍在此設演習用防登陸的消波塊、鋼樁、壕溝、刺鐵絲網，外圍還有沙包，但凱米颱風帶來的強浪，多道壕溝只剩1條，刺鐵絲網鳩在一起成了攔汙網。

研究員晁瑞光從四鯤鯓堤防走到海灘，中間低窪處積水，水深到大腿，已見到蝌蚪，另防風林處也有積水，可見水中昆蟲，顯見此大片防風林區生態豐富，在颱風及大雨來襲時，也扮演守護環境的重要角色，更應好好保護，不能做其他開發。

晁瑞光說，這次凱米颱風來襲帶來上千毫米雨量，在網路上看到有些首長都說是百年一遇，其實離莫拉克颱風還不到20年，期間或過去也有些颱風帶來可觀雨量，而隨著極端氣候下，這種現象會愈來愈常見。

晁瑞光表示，10多年來看到大量魚塭、農田被開發，過去的天然滯洪池面積已愈來愈少，水文環境已改變，而被開發區因填土關係反而高於舊市區，如安南區過鹽水溪海佃路就有這種情形，每當大雨就會淹水，因此國土計畫上，更應做好規畫，不能在毫無忌憚地大面積開發，而政府也應該針對大面積開發下帶來的水文改變納入治水，有效因應人為開發及極端氣候下的環境變化。

凱米颱風過後，台南市南區四鯤鯓漢光演習場地一片狼藉。圖／台南社大提供
凱米颱風過後，台南市南區四鯤鯓漢光演習場地一片狼藉。圖／台南社大提供
凱米颱風過後，台南市南區四鯤鯓漢光演習場地一片狼藉。圖／台南社大提供
凱米颱風過後，台南市南區四鯤鯓漢光演習場地一片狼藉。圖／台南社大提供
凱米颱風過後，台南市二仁溪出海口海岸滿布垃圾。記者鄭惠仁／攝影
凱米颱風過後，台南市二仁溪出海口海岸滿布垃圾。記者鄭惠仁／攝影

凱米颱風 消波塊 漢光演習

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