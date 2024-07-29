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影／「災情較輕卻被放大檢視？」黃偉哲：災情可受公評
凱米颱風來襲南部地區災情嚴重，台南市遭批評治水預算全國第一多，災情卻非常慘重，還有人批評市長黃偉哲，引發政治口水爭議。黃偉哲今天對是否「災情較輕卻被放大檢視」不願意多回應，不過他也表示，台南嚴不嚴重「可受公評」。
黃偉哲表示，治水整治牽涉中央與地方各專業單位、經費龐大，期待大家通力合作盡全力改善。
黃偉哲今天到台南市消防五大隊感謝消防、義消投入凱米颱風投入災區搶救時，也有感而發，呼籲民眾遇到颱風或各種天災時、守住家園很重要，但該避難時還是應該盡快避難。
黃偉哲說，守住家園很重要，但是為了守住家園，而讓救災人員在暴露在更大危險中，是不好的。希望民眾能夠體諒警消、義消救災人員的辛苦，在災害還沒有擴大之前就能夠撤離出來，以免讓救災人員要冒更大的危險。
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