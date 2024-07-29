嘉縣牡蠣災損影響中秋節供應 8月7日前受理現金救助

颱風凱米過後，嘉義海上牡蠣養殖業受嚴重影響，損失金額逾1.6億元，將影響中秋節牡蠣市場供應，農業部公告嘉縣為辦理現金救助及低利貸款地區，今天起至8月7日申請。

嘉義縣長翁章梁、民進黨籍立委蔡易餘、東石鄉長林俊雄等人今天上午前往東石關心牡蠣災損情形，農業處初步災損勘查結果，計有8400棚浮筏蚵棚及300公頃平掛蚵棚受害，損失金額初估達1億6200萬元。

翁章梁接受媒體聯訪表示，農業部於昨晚公告辦理現金救助及低利貸款，籲請養殖牡蠣漁民今天起至8月7日期間，儘速至所在地公所申請，例假日照常受理。

此外，符合規定受災蚵農可獲現金救助額度為浮筏式蚵棚每棚6千元、平掛式蚵棚每公頃新台幣3萬3000元；低利貸款額度為浮筏式蚵棚每棚最高4萬元、平掛式蚵棚每公頃最高20萬元。

翁章梁說，7月24日至7月26日期間，東石布袋沿海出現十級強陣風及6米大浪，並逢農曆大潮且颱風暴潮，造成牡蠣養殖的蚵棚流失、撞擊堆疊、蚵粒脫落等損害；此次災損將影響中秋節牡蠣市場供應。