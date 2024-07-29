快訊

令人困惑的比賽裁決：球迷亂入凸顯巴黎奧運足球賽組織問

越界捕魚？宜蘭蘇澳籍延繩釣漁船遭日查扣 8名船員被捕

微軟大當機慘痛教訓 業界學到昂貴的兩堂課

嘉縣牡蠣災損影響中秋節供應 8月7日前受理現金救助

中央社／ 嘉義縣29日電

颱風凱米過後，嘉義海上牡蠣養殖業受嚴重影響，損失金額逾1.6億元，將影響中秋節牡蠣市場供應，農業部公告嘉縣為辦理現金救助及低利貸款地區，今天起至8月7日申請。

嘉義縣長翁章梁、民進黨籍立委蔡易餘、東石鄉長林俊雄等人今天上午前往東石關心牡蠣災損情形，農業處初步災損勘查結果，計有8400棚浮筏蚵棚及300公頃平掛蚵棚受害，損失金額初估達1億6200萬元。

翁章梁接受媒體聯訪表示，農業部於昨晚公告辦理現金救助及低利貸款，籲請養殖牡蠣漁民今天起至8月7日期間，儘速至所在地公所申請，例假日照常受理。

此外，符合規定受災蚵農可獲現金救助額度為浮筏式蚵棚每棚6千元、平掛式蚵棚每公頃新台幣3萬3000元；低利貸款額度為浮筏式蚵棚每棚最高4萬元、平掛式蚵棚每公頃最高20萬元。

翁章梁說，7月24日至7月26日期間，東石布袋沿海出現十級強陣風及6米大浪，並逢農曆大潮且颱風暴潮，造成牡蠣養殖的蚵棚流失、撞擊堆疊、蚵粒脫落等損害；此次災損將影響中秋節牡蠣市場供應。

中秋節 牡蠣 蚵棚

延伸閱讀

嘉義縣大華公路柔腸寸斷 土石流災情慘重尚未搶通

嘉義縣水上鄉淹水最深逾2公尺 翁章梁涉水勘災關心災民

嘉義縣市颱風假兩樣情 翁章梁臉書湧激情告白「我愛你」

颱風逼近翁章梁視察防洪整備 鹽館溝抽水站預計9月完工

相關新聞

影／「災情較輕卻被放大檢視？」黃偉哲：災情可受公評

凱米颱風來襲南部地區災情嚴重，台南市遭批評治水預算全國第一多，災情卻非常慘重，還有人批評市長黃偉哲，引發政治口水爭議。黃...

善心人揪團到災區買芭樂贈偏鄉學子 協助風災果農

台南新營太子國中教導主任周俊豪連續4年發起購贈水果助偏鄉，今天透過台南新化大坑休閒農場，採收120箱凱米颱風災後倖存的芭...

影／凱米颱風重創南台灣 黃偉哲頒獎勵金給消防、義消團隊

台南市長黃偉哲今天率消防局長李明峯、義消總隊長黃崇銘、消友會副理事長蔡明憲到永康消防局第五大隊部，贈獎勵金給參與救災的各...

為南市溪北3區災民打氣 立委賴惠員等備1500顆肉粽送暖

為南市溪北後壁、鹽水、白河3區因凱米颱風受災，立委賴惠員今早邀台南市議員沈家鳳、王宣貿等人共同準備1500顆肉粽分送給受...

阿里山公路突坍方 落石壓凹明隧道口70.2公里雙向阻斷

凱米颱風帶來嘉義縣山區連日大雨，阿里山鄉台18線70.2公里的明隧道處，清晨5點40分邊坡坍方，造成道路雙向交通阻斷，幸...

南市1天處理千噸泡水廢家具 環局主動巡檢清運無須預約

凱米颱風造成台南部分地區淹水，不少住家的家具泡水、飼養禽類斃死及路樹折斷，樹葉及垃圾滿地，環保局昨天統計單日清運1020...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。