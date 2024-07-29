善心人揪團到災區買芭樂贈偏鄉學子 協助風災果農

台南新營太子國中教導主任周俊豪連續4年發起購贈水果助偏鄉，今天透過台南新化大坑休閒農場，採收120箱凱米颱風災後倖存的芭樂、送給偏鄉太子國中與後壁國中，「希望讓偏鄉學生享用最當季的香甜芭樂，同時也幫助受災的在地果農」。

周俊豪與大坑農場過去3年合作採購台南芒果，贈送給偏向弱勢學童。農場主人蔡澄文也是果農、芭樂園每年可採收兩萬斤芭樂，今年剛好遭遇風災，他感謝台南善心人士幫忙購入千斤芭樂送偏鄉，才不至於讓芭樂無主落滿地。

蔡澄文表示，栽種的珍珠芭樂一年可採收兩萬斤，主要供國內外旅客採果體驗食農教育，果園在堊地含豐富礦物質，果肉白嫩，口感甜又脆。這次公益送果還有新化獅子會會長涂英豪、陳宏茂及其他為善不欲人知的在地企業家好友也跟進愛心訂購，幫助果農度過難關，也力挺偏鄉低收入戶，「這樣的愛心不僅是對果農最良善的支持，也讓每顆果實發揮最美好的價值。」歡迎各界持續送暖。