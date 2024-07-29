影／凱米颱風重創南台灣 黃偉哲頒獎勵金給消防、義消團隊
台南市長黃偉哲今天率消防局長李明峯、義消總隊長黃崇銘、消友會副理事長蔡明憲到永康消防局第五大隊部，贈獎勵金給參與救災的各消防、義消團隊表達慰勉。黃偉哲表示，這次風災台南消防團隊救災面臨淹水、土石流、泥濘等各種狀況、搶救難度大、風險高，非常不容易，有賴平時訓練。
黃偉哲讚揚消防救災團隊無論消防或義消人員，不畏艱難奮力救災，表現可圈可點。也感謝義消總隊及消防之友會鼎力支持，讓消防救災團隊無後顧之憂。
他說，凱米颱風造成八掌溪潰堤，後壁區與鹽水區發生淹水災情，消防與義消合作無間、奮力不懈為保護市民大眾生命財產而努力，終將災害損失程度降至最低。慰勉不僅表達感謝，也期待消防人員持續為大台南的安全與安定而努力。
消防局長李明峯表示，統計這次凱米颱風台南多個行政區大淹水，消防局凱米颱風應變中心受理3420件災害案件，出動消防車輛共338車、消防人員683人，救出受困災民504人。
李明峯指出，義消團隊在災害搶救扮演重要角色，無私奉獻配合消防團隊奮力救災，為救災工作提供了極大助力。消防人員也展現勇氣專業，面對何種困難總是全力以赴，「讓我們感到非常自豪，也深知大家的辛苦與付出，期望大家持續努力精益求精」。
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