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為南市溪北3區災民打氣 立委賴惠員等備1500顆肉粽送暖

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
為南市溪北三區災民打氣，立委賴惠員等備1500顆肉粽相挺。圖／賴惠員服務處提供
為南市溪北三區災民打氣，立委賴惠員等備1500顆肉粽相挺。圖／賴惠員服務處提供

為南市溪北後壁、鹽水、白河3區因凱米颱風受災，立委賴惠員今早邀台南市議員沈家鳳、王宣貿等人共同準備1500顆肉粽分送給受災戶，希望為其打氣，早日完成重建家園。

凱米颱風造成八掌溪多處溢堤，後壁、鹽水、白河更是淹水重災區，居民苦不堪言。

立委賴惠員等人奔波救災，今邀市議員沈家鳳、王宣貿等共同準備1500顆熱騰騰肉粽，於鹽水區公所前集結，隨後分送至鹽水、後壁、白河，以行動為受災民眾加油打氣，也希望拋磚引玉，呼籲各界共同協助溪北鄉親早日恢復正常生活。

賴惠員說，目前鹽水、後壁、白河災後復原持續中，尤其畜牧業牲畜死亡問題嚴重，亟待各界關注。

賴惠員強調，會繼續向中央爭取人力及後續災後重建與治水經費，務必儘速完成本次風災後重建工作。

凱米颱風 白河 賴惠員

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