南市1天處理千噸泡水廢家具 環局主動巡檢清運無須預約

凱米颱風造成台南部分地區淹水，不少住家的家具泡水、飼養禽類斃死及路樹折斷，樹葉及垃圾滿地，環保局昨天統計單日清運1020噸廢家具。由於陸續有淹水戶清出淹水家具等垃圾，今天持續加強清運，另近期泡水家具清運不須預約，可搬到路旁，清潔隊會巡檢清理。

南市環保局表示，這次風災重災區鹽水區及後壁區清出892噸廢家具，約占昨天清運量九成。由於市民整理家園已先將大型泡水家具搬到路旁，但在整理家園過程中，仍然陸續排出垃圾，因此今天上午8點起清潔隊會繼續加強清運。

另，因應市民來不及第一時間將泡水家具移置道路，近期泡水家具清運不必預約清運，環保局會主動巡檢即時清理，直至市容復原為止。

環保局長許仁澤針對大型機具無法進入的狹窄道路，表示將運用山貓搭配小卡將大型廢棄物集中至暫置點，然後由大型機具清除，清理完成後進行道路洗掃及環境消毒工作。

颱風大雨過後，最擔憂衍生登革熱疫情，環保局也呼籲大家注意並加強清理住家內外積水容器及環境，避免孳生病媒蚊，如需收運大型廢棄物可打各區清潔隊電話或環保服務專線0800066666，清潔隊將派員處理。