後壁菁寮排水破堤逾百米 南市府緊急灌漿搶險

台南市政府水利局28日上午發現後壁新嘉里菁寮排水南側堤防掏空破損約100公尺，研判因這次凱米颱風八掌溪破堤溢流沖刷造成，水利局已緊急灌漿完成搶險，持續監控中。

水利局晚間發布新聞稿指出，在凱米強颱過後，依市長黃偉哲指示，啟動八掌溪周邊排水路勘查時，發現菁寮排水南側堤防掏空，坡面已有破裂損壞。

水利局長邱忠川指出，堤內掏空長度約100米，立即採取灌漿工法，已於最短期間內復原堤防的防洪擋水功能。