後壁菁寮排水破堤逾百米 南市府緊急灌漿搶險
台南市政府水利局28日上午發現後壁新嘉里菁寮排水南側堤防掏空破損約100公尺，研判因這次凱米颱風八掌溪破堤溢流沖刷造成，水利局已緊急灌漿完成搶險，持續監控中。
水利局晚間發布新聞稿指出，在凱米強颱過後，依市長黃偉哲指示，啟動八掌溪周邊排水路勘查時，發現菁寮排水南側堤防掏空，坡面已有破裂損壞。
水利局長邱忠川指出，堤內掏空長度約100米，立即採取灌漿工法，已於最短期間內復原堤防的防洪擋水功能。
他表示，後壁區地勢低窪，長期遇強降雨易積淹水，菁寮排水長達14.86公里，為後壁區長度最長及流域最廣排水，周邊聚落因地勢較為低窪，易受到八掌溪迴水影響及瞬間暴雨雙重影響，排水水位墊高，造成區域性積水災情，將持續精進菁寮排水下游段護岸及周邊支流治理水系，守護居民安全。
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