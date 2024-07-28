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後壁菁寮排水破堤逾百米 南市府緊急灌漿搶險

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
後壁菁寮排水破堤逾百米，南市府緊急灌漿搶險。圖 ／民眾提供
後壁菁寮排水破堤逾百米，南市府緊急灌漿搶險。圖 ／民眾提供

台南市政府水利局28日上午發現後壁新嘉里菁寮排水南側堤防掏空破損約100公尺，研判因這次凱米颱風八掌溪破堤溢流沖刷造成，水利局已緊急灌漿完成搶險，持續監控中。

水利局晚間發布新聞稿指出，在凱米強颱過後，依市長黃偉哲指示，啟動八掌溪周邊排水路勘查時，發現菁寮排水南側堤防掏空，坡面已有破裂損壞。

水利局長邱忠川指出，堤內掏空長度約100米，立即採取灌漿工法，已於最短期間內復原堤防的防洪擋水功能。

他表示，後壁區地勢低窪，長期遇強降雨易積淹水，菁寮排水長達14.86公里，為後壁區長度最長及流域最廣排水，周邊聚落因地勢較為低窪，易受到八掌溪迴水影響及瞬間暴雨雙重影響，排水水位墊高，造成區域性積水災情，將持續精進菁寮排水下游段護岸及周邊支流治理水系，守護居民安全。

後壁菁寮排水破堤逾百米，引起地方關切，南市府緊急灌漿搶險。圖 ／民眾提供
後壁菁寮排水破堤逾百米，引起地方關切，南市府緊急灌漿搶險。圖 ／民眾提供

凱米颱風 掏空 水利局

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