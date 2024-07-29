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台南安南區北安2特色公園 完工遲未開放

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市安北商60重劃區設有特色公園，雖已完工，但尚未完成驗收，無法開放。記者鄭惠仁／攝影
台南市安北商60重劃區設有特色公園，雖已完工，但尚未完成驗收，無法開放。記者鄭惠仁／攝影

台南安南區中心的北安商業區商60重劃區，將成新黃金區段，設草湖寮歷史公園、台江地景公園兩座特色公園5月已完工，但居民眼看暑假都過一半還沒開放，相當納悶，更已有人搶先帶小朋友進入遊玩。地政局表示，重劃區陸續驗收各項公共工程，年底前才會開放，籲請親子務必注意安全。

市府指出，台江地景公園以安南區昔日在台江內海形如月眉、鯨背的意象所設計，並設有鯨骨意象的中心噴霧走廊、鯨航迷霧區等親水設施，以及蹦床、鞦韆、挑戰性較高的飛輪，和綜合攀爬遊戲區等10項設施。草湖寮歷史公園設有共融式旋轉盤、漁傳探險意象遊具、及戲沙區等16項設施。

尤其台江地景公園兼具防災功能，滯洪池容量6.4萬公噸，重劃區內並設置每秒18公噸抽水量的草湖寮抽水站，改善鄰近區域約152公頃易淹水問題，這次凱米颱風來襲，商60滯洪池就提前派上用場。

台江 滯洪池 重劃區

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