快訊

五月天倒數3天開唱出事了！石頭受傷 超大咖救火隊曝光

指高虹安非市長任內貪汙 白委稱「竹篙湊菜刀」：停職違憲

巴黎奧運／塞納河水質因暴雨惡化 鐵人三項賽前賽前練習遭取消

台南社大台江師生颱風來襲記錄洪泛 災後以舞蹈音樂謝神祈安

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大台江分校及台江流域志工今天辦謝神祈安音樂會，師生呼籲以學習成為環境公民，營造在地文化共同體，走向永續未來。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校及台江流域志工今天辦謝神祈安音樂會，師生呼籲以學習成為環境公民，營造在地文化共同體，走向永續未來。記者鄭惠仁／攝影

台南社大台江分校及台江流域志工，在凱米颱風肆虐時，在各自社區進行淹水調查，風災後，3百多名親師生，今天重回村廟，策辦謝神祈安音樂會、教學經驗敘說分享，師生呼籲以學習成為環境公民，營造在地文化共同體，走向永續未來。

社大台江分校今天舉辦謝神祈安音樂會及夏日學習博覽會，分校指出，此次颱風挾帶強勢風雨，許多社區都淹水，大廟興學及台江流域志工，隨即在各自村落社區，記錄淹水情形，風災後，學習博覽會轉為「謝神祈安音樂會」、「台江教學經驗敘說分享會」，以大廟做為在地文化劇場，師生跨班合作，結合台江植物拓染的服飾、手提包、彈撥及薩克斯風班演奏，共同以舞蹈音樂，向大道公謝神祈安。

下午進行教學經驗敘說分享會，12個班級分成4組，討論分享大家在各自社區村落調查記錄淹水的經驗，進而呼籲大家一起加入環境公民，共同討論、合作，以公民學習力量，走向永續未來。

老師吳美燕表示，此次謝神祈安敘事音樂會，肚皮舞蹈班演出「大道謝天」，接著由小朋友表演「謝謝俺娘」舞蹈，媽媽們互相交流對話，特別是結合台江植物拓染透過走秀敘事，以大廟做為在地文化劇場，下午班級間的教與學經驗敘說分享會，今年台江學習博覽會，真的不一樣，在風災後，倍覺感動。

瑜珈班長莊怡茹分享，來到台江分校，自己學習運用瑜珈素養在親子教養，改善家庭生活，也在瑜珈老師吳瓊桃帶領下，參加公民行動，帶著孩子一起走台江青春伴行、山海圳國家綠道，陪伴孩子認識台江家鄉，成為台江人，這是最難忘的事。

二胡班學員方建豐說，參加了二胡課程，才發現不是自己沒有天賦，只要努力就能學會，欣喜能站在台江文化中心舞台大合奏。

台南社大台江分校及台江流域志工今天辦謝神祈安音樂會，師生呼籲以學習成為環境公民，營造在地文化共同體，走向永續未來。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校及台江流域志工今天辦謝神祈安音樂會，師生呼籲以學習成為環境公民，營造在地文化共同體，走向永續未來。記者鄭惠仁／攝影

台江 淹水 音樂會

延伸閱讀

颱風凱米襲台致9船遇險 海保署展開抽油作業

石門水庫酋長石夢幻草原沉水 再現滿水位遊湖美景色

風災第5天高雄還有奇景 百輛泡水機車包圍車行修不完

颱風災後清理累癱 麻豆深夜傳陣頭焰火狂射…居民炸鍋

相關新聞

颱風災後清理累癱 麻豆深夜傳陣頭焰火狂射…居民炸鍋

台南市麻豆區某寺廟前昨深夜有陣頭燃放高空焰火，由於時間已逾時，焰火爆炸巨響讓不少甫清運垃圾疲憊居民驚醒炸鍋，對此廟方喊冤...

嘉義縣大華公路柔腸寸斷 土石流災情慘重尚未搶通

凱米颱風挾帶大量雨勢，嘉義縣山區多處道路中斷，尤其重要道路159甲線大華公路災情甚巨，縣長翁章梁今天到28公里處視察土石...

貨輪擱淺台南黃金海岸 抽油防汙染海域

凱米颱風期間造成非洲多哥籍貨輪「SOPFIA」蘇菲亞號擱淺台南市黃金海岸，今天上午天氣晴朗，展開抽油作業，環保局人員也到...

府城棒壘球趣味賽開幕 黃偉哲：麻豆小埤里柚子園積水已抽乾

台南市暑期保護青少年青春專案「少年ㄟ你最棒-棒壘球趣味得分賽」今天上午10點10分在中西區大魯閣棒壘球打擊場登場，市長黃...

台南北安商60特色公園完工卻遲未開放 居民納悶市府說原因

台南市安南區北安商60重劃區設有草湖寮歷史公園與台江地景公園兩座特色公園，今年5月間已完工，附近居民期待早日開放，地政局...

防傳染病 南市衛生局提醒積淹水後清理家園「這3件」物品不可少

凱米颱風帶來劇烈豪雨，導致部分地區積水或淹水，環境易受汙染，台南市衛生局長李翠鳳宣導表示，雨後會將排水溝中的病原菌帶上來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。