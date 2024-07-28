台南社大台江師生颱風來襲記錄洪泛 災後以舞蹈音樂謝神祈安

台南社大台江分校及台江流域志工，在凱米颱風肆虐時，在各自社區進行淹水調查，風災後，3百多名親師生，今天重回村廟，策辦謝神祈安音樂會、教學經驗敘說分享，師生呼籲以學習成為環境公民，營造在地文化共同體，走向永續未來。

社大台江分校今天舉辦謝神祈安音樂會及夏日學習博覽會，分校指出，此次颱風挾帶強勢風雨，許多社區都淹水，大廟興學及台江流域志工，隨即在各自村落社區，記錄淹水情形，風災後，學習博覽會轉為「謝神祈安音樂會」、「台江教學經驗敘說分享會」，以大廟做為在地文化劇場，師生跨班合作，結合台江植物拓染的服飾、手提包、彈撥及薩克斯風班演奏，共同以舞蹈音樂，向大道公謝神祈安。

下午進行教學經驗敘說分享會，12個班級分成4組，討論分享大家在各自社區村落調查記錄淹水的經驗，進而呼籲大家一起加入環境公民，共同討論、合作，以公民學習力量，走向永續未來。

老師吳美燕表示，此次謝神祈安敘事音樂會，肚皮舞蹈班演出「大道謝天」，接著由小朋友表演「謝謝俺娘」舞蹈，媽媽們互相交流對話，特別是結合台江植物拓染透過走秀敘事，以大廟做為在地文化劇場，下午班級間的教與學經驗敘說分享會，今年台江學習博覽會，真的不一樣，在風災後，倍覺感動。

瑜珈班長莊怡茹分享，來到台江分校，自己學習運用瑜珈素養在親子教養，改善家庭生活，也在瑜珈老師吳瓊桃帶領下，參加公民行動，帶著孩子一起走台江青春伴行、山海圳國家綠道，陪伴孩子認識台江家鄉，成為台江人，這是最難忘的事。