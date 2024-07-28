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颱風災後清理累癱 麻豆深夜傳陣頭焰火狂射…居民炸鍋

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南麻豆昨深夜傳廟會焰火狂炸擾民，居民怨聲四起，市府環保局完成蒐證將開罰。圖／民眾提供
台南麻豆昨深夜傳廟會焰火狂炸擾民，居民怨聲四起，市府環保局完成蒐證將開罰。圖／民眾提供

台南市麻豆區某寺廟前昨深夜有陣頭燃放高空焰火，由於時間已逾時，焰火爆炸巨響讓不少甫清運垃圾疲憊居民驚醒炸鍋，對此廟方喊冤說，是陣頭單獨行為與廟方無關。台南市政府環保局表示，已根據民眾上傳影片蒐證，將依違反空汙法最高可開罰10萬元。

遭舉報的是在地某貨運行及一些陣頭因關聖帝君、土地公祖謁祖，前往麻豆東角里天后宮祝壽，現場鑼鼓喧天，臉書社群「麻豆人大集合」等多個社團，今天凌晨不約而同在臉書披露這起深夜高空焰火，更有人聲稱，已凌晨0時多，早已超過法定晚上10點前，更有人將影片上傳，影片可看到七彩繽紛焰火燃放，不時夾雜巨大報爆炸聲響。

除附近居民，連附近六甲、學甲居民也聲稱遭突然巨響吵醒；還有年輕媽媽留言說，才經歷凱米颱風肆虐，一整天清理家園累癱，連要睡個覺都硬被吵醒，更有邊安撫寶寶的媽媽氣到飆罵說，「是沒政府了！？」對此麻豆天后宮喊冤說並未參與，是贊炮陣頭單獨行為。參與之一的某貨運行電話無人接聽，迄未進一步回應。

台南市政府環保局表示，昨深夜10點26分起即陸續接獲民眾陳情通報案件，夜間11時到場稽查，未見有燃放焰火情事，立即告知廟方責請夜間勿燃放焰火，以免違法及擾民，但根據民眾上傳拍下影片，顯見仍有明顯見到燃放大量鞭炮、煙火，造成明顯粒狀污染物等空氣污染行為，後續正依影片蒐證後，依違反空污法第32條開罰，最高可處10萬元以下罰鍰。

台南 影片 陣頭

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