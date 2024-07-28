快訊

五月天倒數3天開唱出事了！石頭受傷 超大咖救火隊曝光

指高虹安非市長任內貪汙 白委稱「竹篙湊菜刀」：停職違憲

巴黎奧運／塞納河水質因暴雨惡化 鐵人三項賽前賽前練習遭取消

配合阿里山森林遊樂區開園 林鐵支線29日復駛

中央社／ 嘉義縣28日電
林業及自然保育署嘉義分署表示，阿里山鄉降雨已趨緩，阿里山國家森林遊樂區持續進行環境整備，29日將恢復服務遊客，園區內阿里山林鐵3條支線完成路線清理作業，也恢復行駛。（阿里山林鐵及文資處提供） 中央社記者姜宜菁傳真 113年7月28日 中央通訊社
林業及自然保育署嘉義分署表示，阿里山鄉降雨已趨緩，阿里山國家森林遊樂區持續進行環境整備，29日將恢復服務遊客，園區內阿里山林鐵3條支線完成路線清理作業，也恢復行駛。（阿里山林鐵及文資處提供） 中央社記者姜宜菁傳真 113年7月28日 中央通訊社

嘉義阿里山鄉降雨已趨緩和，阿里山國家森林遊樂區今天持續進行園區林木枝條清理、崩塌土石移除及環境整備，明天上午8時起恢復服務遊客，園區內阿里山林鐵3條支線也恢復行駛。

林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿指出，阿里山鄉降雨已趨緩和，阿里山國家森林遊樂區今天持續進行園區林木枝條清理、崩塌土石移除及環境整備，明天上午8時起恢復服務遊客。

此外，觸口自然教育中心明天恢復開放，鰲鼓濕地森林園區週一例行性休園，週二（30日）起鰲鼓濕地生態展示館恢復開館；而嘉義分署轄下步道將全面巡檢後視情形各別開放，最新開放情形民眾可至台灣山林悠遊網查詢。

嘉義分署特別提醒民眾，連日大雨過後土石含水量高，易有落石及坍方發生，呼籲暫時避免前往山區及步道，並隨時注意相關預報、警戒及交通路況，以維自身安全。

配合阿里山國家森林遊樂區開放，阿里山林鐵及文資處表示，阿里山國家森林遊樂區內的祝山、沼平、神木3條支線明天上午9時恢復行駛，而本線嘉義-阿里山將持續停駛至8月底。

阿里山林鐵及文資處指出，阿里山林鐵3條支線已完成路線清理作業，並經巡檢路線、站體、平交道及試車均正常，配合阿里山國家森林遊樂區開園時間，沼平線及神木線明天上午9時起恢復正常時間行駛；祝山線30日凌晨正常營運（發車時間將明天下午4時30分在官網公告）。

凱米颱風

延伸閱讀

阿里山必訪！鄒族部落人氣餐廳「游芭絲鄒宴」、「HANA廚房」好景好味

影／百噸土石崩落、邊坡湧泉水 阿里山林鐵停駛至8月底

影／阿里山達邦道路全斷 部落青年涉險搬運老人送醫

山區持續大雨 合歡山、奧萬大森林遊樂區26日休園

相關新聞

颱風災後清理累癱 麻豆深夜傳陣頭焰火狂射…居民炸鍋

台南市麻豆區某寺廟前昨深夜有陣頭燃放高空焰火，由於時間已逾時，焰火爆炸巨響讓不少甫清運垃圾疲憊居民驚醒炸鍋，對此廟方喊冤...

嘉義縣大華公路柔腸寸斷 土石流災情慘重尚未搶通

凱米颱風挾帶大量雨勢，嘉義縣山區多處道路中斷，尤其重要道路159甲線大華公路災情甚巨，縣長翁章梁今天到28公里處視察土石...

貨輪擱淺台南黃金海岸 抽油防汙染海域

凱米颱風期間造成非洲多哥籍貨輪「SOPFIA」蘇菲亞號擱淺台南市黃金海岸，今天上午天氣晴朗，展開抽油作業，環保局人員也到...

府城棒壘球趣味賽開幕 黃偉哲：麻豆小埤里柚子園積水已抽乾

台南市暑期保護青少年青春專案「少年ㄟ你最棒-棒壘球趣味得分賽」今天上午10點10分在中西區大魯閣棒壘球打擊場登場，市長黃...

台南北安商60特色公園完工卻遲未開放 居民納悶市府說原因

台南市安南區北安商60重劃區設有草湖寮歷史公園與台江地景公園兩座特色公園，今年5月間已完工，附近居民期待早日開放，地政局...

防傳染病 南市衛生局提醒積淹水後清理家園「這3件」物品不可少

凱米颱風帶來劇烈豪雨，導致部分地區積水或淹水，環境易受汙染，台南市衛生局長李翠鳳宣導表示，雨後會將排水溝中的病原菌帶上來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。