配合阿里山森林遊樂區開園 林鐵支線29日復駛
嘉義阿里山鄉降雨已趨緩和，阿里山國家森林遊樂區今天持續進行園區林木枝條清理、崩塌土石移除及環境整備，明天上午8時起恢復服務遊客，園區內阿里山林鐵3條支線也恢復行駛。
林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿指出，阿里山鄉降雨已趨緩和，阿里山國家森林遊樂區今天持續進行園區林木枝條清理、崩塌土石移除及環境整備，明天上午8時起恢復服務遊客。
此外，觸口自然教育中心明天恢復開放，鰲鼓濕地森林園區週一例行性休園，週二（30日）起鰲鼓濕地生態展示館恢復開館；而嘉義分署轄下步道將全面巡檢後視情形各別開放，最新開放情形民眾可至台灣山林悠遊網查詢。
嘉義分署特別提醒民眾，連日大雨過後土石含水量高，易有落石及坍方發生，呼籲暫時避免前往山區及步道，並隨時注意相關預報、警戒及交通路況，以維自身安全。
配合阿里山國家森林遊樂區開放，阿里山林鐵及文資處表示，阿里山國家森林遊樂區內的祝山、沼平、神木3條支線明天上午9時恢復行駛，而本線嘉義-阿里山將持續停駛至8月底。
阿里山林鐵及文資處指出，阿里山林鐵3條支線已完成路線清理作業，並經巡檢路線、站體、平交道及試車均正常，配合阿里山國家森林遊樂區開園時間，沼平線及神木線明天上午9時起恢復正常時間行駛；祝山線30日凌晨正常營運（發車時間將明天下午4時30分在官網公告）。
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