台南水道博物館逾70棵樹倒伏 3天趕工清理順利開館

颱風凱米除在台南造成積淹水災情，強風也吹倒不少樹木，山上花園水道博物館初步統計，園區有逾70棵倒伏、40棵半倒，館方利用3天停班課趕工清理，今天順利復原開館。

台南市政府文化局發布新聞稿指出，颱風凱米帶來強風豪雨，文化局所轄展園區及展館也無法倖免，其中以擁有超過5000棵樹木的山上花園水道博物館最為嚴重，園區一度積水成患，還有網友開玩笑指稱變成「水上博物館」；此外，樹木傾倒超過70棵、半倒將近40棵，還有不少斷枝影響安全。

館方人員指出，南部在這次颱風來襲前已維持一陣子午後雷雨天氣型態，導致土壤鬆軟，又遭大雨強風連續襲擊，才會造成這麼多樹木倒伏，工作人員台南停班停課3天期間，空用風雨空檔清理路面樹枝，但還有不少斷枝懸掛在樹上，遊園安全仍受影響。

館方指出，因正逢暑假，館方規劃走讀活動有不少團體及親子報名，市長黃偉哲也要求盡速恢復營運，館方委由合作單位的攀樹師協助，以更具機動性方式，短時間內完成斷枝移除，今天順利開園。

文化局長謝仕淵表示，通常災後樹木斷枝會等風雨停歇，土壤硬度恢復後，再由吊車等重型機具進場處理，但會延後開園時間，此次藉由專業人士協助，以快速安全方式處理，成果良好，日後包括風雨前高枝修剪，以及災後處理，可以思考類似方式，將更有助復原作業。