嘉義縣大華公路柔腸寸斷 土石流災情慘重尚未搶通
凱米颱風挾帶大量雨勢，嘉義縣山區多處道路中斷，尤其重要道路159甲線大華公路災情甚巨，縣長翁章梁今天到28公里處視察土石流災情，擬將道路截彎取直，興建鋼梁橋遠離沖蝕溝，並在橋梁兩端興建明隧道，預估工程需9100萬元，將向中央爭取災後復建經費。
159甲線道舊稱大華公路，是台18線阿里山公路未開通前通往阿里山主要道路，全線蜿蜒狹窄，莫拉克風災至今災害不斷，每逢大雨就會土石流，今年已發生近10次土石坍落。縣長翁章梁、立委陳冠廷、議長張明達、番路鄉長蕭博勝等人前往番路鄉159甲線大華公路勘查道路受損情形。
翁章梁表示，凱米颱風在番路和竹崎山區強降1300豪米雨量，159甲線道柔腸寸斷，大小災害數十處，除28K+500處外，41K+200處也發超大型邊坡崩坍，迄今無法進入，仍有部分村莊目前停電中，縣府與鄉市公所正在積極搶通道路，讓台電人員能盡速搶修電力。
建設處表示，159甲線28K處邊坡持續坍方，工程會2018年核定4020萬元，在28K+500處興建明隧道。今年6月山區豪大雨，上方坡面自山頂向兩側大量崩塌，造成土石流災害，一側土石流由明隧道順利阻擋，但另一側28K處新增大型沖蝕溝，阻斷道路。
建設處邀集相關單位研擬對策，將以避災、離災為首要目標，將縣道159甲線28K道路截彎取直，興建鋼梁橋遠離沖蝕溝，並在橋梁兩端興建明隧道，概估經費9100萬元，將向中央提報復建需求，爭取補助。陳冠廷今天勘災承諾，將在國會爭取經費及相關建設。
建設處表示，嘉義縣山海區道路受創嚴重，番路鄉縣道159甲28k、41K及梅山鄉嘉154-1線5k附近大崩塌、縣道149甲沙沙哦橋及梅嶺大橋及梅山鄉151-1線8k處因土石流失造成橋梁損壞；部分橋梁老舊通洪斷面不足，造成阻水導致溢堤急需改建，需要中央協助復建。
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