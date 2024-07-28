府城棒壘球趣味賽開幕 黃偉哲：麻豆小埤里柚子園積水已抽乾

台南市暑期保護青少年青春專案「少年ㄟ你最棒-棒壘球趣味得分賽」今天上午10點10分在中西區大魯閣棒壘球打擊場登場，市長黃偉哲及警察局長林國清主持開幕典禮，台南地檢署主任檢察官王聖豪及警察局各級單位主管一同啟動焦點儀式，以強棒出擊方式擊破六大犯罪類型，宣示市府結合網絡單位淨化少年成長環境的決心。

被媒體問及水災情況，黃偉哲說，到昨天下午4點，包括後壁、鹽水等地積水已經退去，昨天下午4點以後，將社區抽水機集中到麻豆地區柚子園抽水，不要讓柚子泡在水中，以免造成農民損失，今天上午8點他接到匯報，麻豆柚子園尤其是小埤里柚子園積水已抽乾，搶救文旦，減少農民損失，希望中秋節可以吃到好吃的文旦。

台南市警察局少年隊考量現值炎熱酷暑，戶外高溫難耐，因此舉辦室內的棒壘球趣味賽，以小隊方式進行團體積分賽，內容設計有四大遊戲關卡，包含壘球-打擊王、投球-投準王、精靈-推盤王及投籃機-灌籃高手等，由12至18歲青少年組隊共約300多人參加。

另在活動會場旁設置宣導專區，由少年隊、婦幼隊、交通大隊、犯罪預防科、政風室、少輔會及臺南地檢署等單位，針對防制少年「涉毒、詐、幫派」、「兒少性私密影像犯罪」、「網路及交通安全」等主軸進行宣導，讓青少年朋友於揮灑汗水之餘，也能充實自身的法律概念。