台南北安商60特色公園完工卻遲未開放 居民納悶市府說原因

台南市安南區北安商60重劃區設有草湖寮歷史公園與台江地景公園兩座特色公園，今年5月間已完工，附近居民期待早日開放，地政局表示，目前重劃區各項公共工程正陸續辦理驗收，年底前才會開放。由於已有民眾搶先帶小朋友進入遊玩，地政局也籲請家長小心。

位於安南區北安路、安通路五段交叉口的北安商業區商60重劃區，占地37.17公頃，由於位於安南區的中心，周遭生活機能完整，成為安南區未來發展的黃金區段，市府規畫在此打造安南區商業副都心。

重劃區內設有兩座特色公園草湖寮歷史公園與台江地景公園，已在今年5月底完工，附近居民原本以為今年暑假就會開放，但眼看暑假已過了一半，還沒開放，都覺得奇怪，希望早點開放。地政局指出，目前各項公共設施包含滯洪池、抽水站、公園、停車場等都陸續辦理驗收，預計最慢年底前完成驗收並開放。

地政局指出，此重劃區預計第4季辦理土地登記，完成後會對國有土地辦理地上權招商，面積約1公頃，相關位置等問題正和地主協商中。由於商60旁側就是民間自行辦理重劃的草湖重劃區，也將完成，商業區加上住宅區構成非常完整的地方發展區段，甚受相關業者關注，詢問度也非常高。為此，在位置、面積等確立後，會針對潛在廠商需求，做好規畫，滿足業者開發需要。

兩座特色公園各具特色，台江地景公園以安南區昔日在台江內海形如月眉、鯨背的意象所設計，並設有鯨骨意象的中心噴霧走廊、鯨航迷霧區等親水設施，以及蹦床、鞦韆、挑戰性較高的飛輪，和綜合攀爬遊戲區等10項設施。草湖寮歷史公園設有共融式旋轉盤、漁傳探險意象遊具及戲沙區等16項設施，但目前仍須經檢驗單位認證及工程驗收後才開放使用。