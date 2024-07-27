防傳染病 南市衛生局提醒積淹水後清理家園「這3件」物品不可少
凱米颱風帶來劇烈豪雨，導致部分地區積水或淹水，環境易受汙染，台南市衛生局長李翠鳳宣導表示，雨後會將排水溝中的病原菌帶上來，還會有帶著老鼠等糞的髒汙水，在清理家園時，口罩、手套和雨鞋不可少，個人防護、飲食衛生和落實消毒方式，
李翠鳳說表示，水退後積淹水區開始進行家園清理，豪雨過後容易產生汙水、汙泥或災害廢棄物，清理家園時，務必記得穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物（如鐵釘、鐵片等）刺傷或割傷，以防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病，口罩是有可能吸入老鼠糞便等，若不幸感染會有發燒或黃膽等症狀。另外也可使用肥皂水徹底清洗牆壁、地板、傢俱及幼童玩耍地方。
室內之消毒，地面、牆壁、廁所、浴室、廚房及臥室打掃乾淨後，以每10公升水加市售家用漂白水約100cc的水溶液充分洗刷；庭院、水溝及其他潮溼處所，要在垃圾清除及打掃清潔後，再進行環境消毒，以每10公升水加市售家用漂白水約200cc的水溶液加以噴灑消毒，噴灑時請注意保護眼睛及皮膚。
在飲食衛生方面，家裡若遭汙水侵入導致淹水，泡過水或解凍過久的食物請勿食用，注意飲食衛生及環境消毒，預防腸道傳染病，居家環境可用市售含氯漂白水稀釋100倍擦拭；廚具及餐具應煮沸消毒，或用10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用。
限停水地區務必飲用煮沸的開水或市售瓶裝水，限停水期間，如轉開水龍頭還有水，請依「濕、搓、沖、捧、擦」的步驟正確洗手，如果無法取得肥皂和清水時，可使用酒精含量60%至95%的乾洗手液清潔雙手。恢復供水後，如發現給水有混濁、異色及異味時，請立即通報當地自來水事業單位處理。
市長黃偉哲呼籲，部分地區積水或淹水，民眾災後務必留意飲食衛生，清理家園時應作好個人防護，如市民朋友有不適症狀請儘速就醫，醫療院所如發現疑似病例應立即通報，以減少傳染病散播的風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言