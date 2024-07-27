防傳染病 南市衛生局提醒積淹水後清理家園「這3件」物品不可少

凱米颱風帶來劇烈豪雨，導致部分地區積水或淹水，環境易受汙染，台南市衛生局長李翠鳳宣導表示，雨後會將排水溝中的病原菌帶上來，還會有帶著老鼠等糞的髒汙水，在清理家園時，口罩、手套和雨鞋不可少，個人防護、飲食衛生和落實消毒方式，

李翠鳳說表示，水退後積淹水區開始進行家園清理，豪雨過後容易產生汙水、汙泥或災害廢棄物，清理家園時，務必記得穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物（如鐵釘、鐵片等）刺傷或割傷，以防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病，口罩是有可能吸入老鼠糞便等，若不幸感染會有發燒或黃膽等症狀。另外也可使用肥皂水徹底清洗牆壁、地板、傢俱及幼童玩耍地方。

室內之消毒，地面、牆壁、廁所、浴室、廚房及臥室打掃乾淨後，以每10公升水加市售家用漂白水約100cc的水溶液充分洗刷；庭院、水溝及其他潮溼處所，要在垃圾清除及打掃清潔後，再進行環境消毒，以每10公升水加市售家用漂白水約200cc的水溶液加以噴灑消毒，噴灑時請注意保護眼睛及皮膚。

在飲食衛生方面，家裡若遭汙水侵入導致淹水，泡過水或解凍過久的食物請勿食用，注意飲食衛生及環境消毒，預防腸道傳染病，居家環境可用市售含氯漂白水稀釋100倍擦拭；廚具及餐具應煮沸消毒，或用10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用。

限停水地區務必飲用煮沸的開水或市售瓶裝水，限停水期間，如轉開水龍頭還有水，請依「濕、搓、沖、捧、擦」的步驟正確洗手，如果無法取得肥皂和清水時，可使用酒精含量60%至95%的乾洗手液清潔雙手。恢復供水後，如發現給水有混濁、異色及異味時，請立即通報當地自來水事業單位處理。